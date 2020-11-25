【新冠肺炎】婦產科醫生劉黃色鳳確診　其緊密接觸者就讀滬江維多利亞學校須停課

▲ 婦產科醫生劉黃色鳳確診。

本港新冠肺炎疫情急速惡化，今日（25日）新增85宗確診個案，包括1宗輸入個案及84宗本地感染，其中16宗為源頭不明個案；今日另有60多宗初步確診個案。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲下午交代情況。

張竹君指，旺角中心一名婦產科醫生確診新冠肺炎（個案編號：5791），據了解該名醫生是劉黃色鳳，其緊密接觸者就讀滬江維多利亞學校須停課。她分別於旺角中心診所和馬鞍山仁安醫院分科診所工作，其緊密接觸者就讀滬江維多利亞學校，校方須停課直至檢測有結果。

張竹君又指，劉黃色鳳有穿足保護衣物，傳染予病人的機會較小。其醫療中心經理李小姐今早接受TOPick查詢時證實，劉黃色鳳醫生昨晚（24日）獲衞生署通知為確診者，醫療中心已立即停業並進行深層消毒。詳情即看：【下一頁】

特首林鄭月娥今天（25日）發表施政報告，鑑於新冠肺炎疫情全球肆虐，林鄭指，中央政府為支持香港確保疫苗供應，已預留一定數量的內地研發或生產的疫苗供香港市民使用；另除要求高風險羣組接受強制檢測，本港或會再次推行大規模的社區檢測，務求達至「清零」目標，期望可早日符合恢復兩地人員往來的目標。詳情即看：【下一頁】

今年《施政報告》提及竹篙灣檢疫中心第三、四期工動將於下月完成，屆時本港將合共有逾4000個檢疫單位；同時政府已租用酒店作為檢疫酒店，提供多達1000間客房，以應付密切接觸者的檢疫需要。詳情即看：【下一頁】

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記者：郭詩詩