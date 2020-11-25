【AA制湊B】老公倡買尿片AA制「換片要用自己買」　崩潰人妻獲網民提議︰他分擔餵母乳

▲ 台灣一名人妻在網上抱怨，老公提出買尿片要AA制，人妻換片必與用自己買的，不能用老公買的。

不少夫妻婚後會保持財政獨立，但太過斤斤計較卻有損夫妻關係。台灣一名人妻在網上抱怨稱，與丈夫婚後很多開支是AA制，最近丈夫甚至提出使用尿片都要AA制，自己換片只能用自己買的，不能使用他買的，令人妻感到崩潰，不少網民更直言，兩人的婚姻難以走下去。

該名人妻在facebook群組《靠北婚姻-社團討論區》出帖文訴苦，自從孩子出生後，兩夫妻輪流照顧BB，豈料老公最近提出，使用尿片要AA制，即是夫妻各自買尿片，為BB換片時，就只能用自己購買的尿片去換。

他幫孩子包就要用他買的，其他人要幫小孩包，就得自己買！

人妻指出丈夫連一塊尿片也要斤斤計較，令她感到震驚，不知道夫妻如何生活下去。

網民︰生產的痛可以AA嗎？

帖文一出，很多網民也看不過眼，群起炮轟她的丈夫無腦，毫不體恤妻子懷胎十月及生育之苦，「生產的痛可以AA嗎」、「妳懷孕十個月，他也能AA嗎？」，有人更笑言，不如餵母乳也AA制，「那他要分擔餵奶嗎」？

過來人批評前夫濕紙巾都AA

有媽媽網民身同感受，留言指其前夫也是一名斤斤計較的人，不論奶粉、尿片、濕紙巾，以及孩子的醫療保險、幼稚園學費都要AA制，丈夫還理直氣壯。

他跟我說家裡空氣清新機、他名下的汽車、輪胎和稅金都沒跟我收錢，所以一切小孩費用都應該要AA。他是藥（劑）師薪水至少5萬（台幣，近1.4萬港元），我只是一般服務業薪水只有2.5萬元（台幣，近6,800港元）。

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其他網民都建議人妻應考慮離婚，並質疑她為何會下嫁這個斤斤計較的丈夫，應該婚前就要了解他的為人。不過網民笑言，離婚AA制可能要將小孩切一半，「看妳要左右切還是上下切」。

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責任編輯︰林綺玲