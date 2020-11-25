【新冠肺炎】歌舞群組再多63人確診累計增至250人染疫　包括一名婦產科醫生

▲ （經濟日報資料圖片）

本港新冠肺炎疫情持續，今日再增85宗確診個案，84宗涉及本地感染，至今爆疫最大的歌舞群組再多63人染疫，群組累計至今已有250人確診。衞生防護中心傳染病處主任張竹君及醫管局總行政經理庾慧玲見記者交代疫情。

張竹君表示，一名於㕵角中心及馬鞍山仁安分科診所工作的婦產科醫生(第5,791宗確診個案)，屬群組相關個案，11月23日咳嗽，其密切接觸者於滬江維多利亞學校上學，有關學校需於相關學生檢測有結果才可復課。她稱，涉事醫生有穿上個人防護裝備，病人受感染機會小，有關診所需關閉14天作清潔。詳情請見【下一頁】

歌舞群組另有一宗初步確診個案，涉及一名於土瓜灣道兆景安老院工作的員工，未會接觸長者，涉及的30多名同事及20多名長者經檢測後呈陰性。

有14間跳舞、唱歌場所到訪人士強制檢測限期昨日截止，張竹君表示至今已有5000名相關人士到4間社區檢測中心檢測，「當然無分母」，掌握不到仍有多少人未做，呼籲曾訪有關處所盡量進行檢測。

「歌舞群組」昨日(24日)新增54個案，至昨日累計187人確診，當中包括灣仔星月居的員工（個案編號：5715）、仁安醫院員工（個案編號：5730）；而有關群組亦牽連其他場所，包括上水和沙田大會堂、大圍隆亨社區中心等。詳情請見【下一頁】

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記者：陳正怡