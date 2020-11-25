【沒血緣的愛】育兩兒愛心夫婦領養被棄女嬰　視養女為一家人︰心生的女兒

▲ 台灣蕭氏夫婦領養了一名女棄嬰，如今女童已14歲了，一家很幸福。

台灣有一家五口引證沒有血緣的愛可以很深厚。蕭氏夫婦育有兩兒子，嘗試申請領養女兒，經過重重審核成功領養一名被棄女嬰。轉眼女嬰如今已14歲，一家人很溫馨，爸媽視養女如己出，哥哥疼愛妹妹，女兒開心能成為重要的家庭成員。

沒有血緣的愛

台灣福利組織「兒福聯盟」於每年11月發起「收養月」活動，透過不同的活動，讓大眾了解收養只是組成家庭的一種方式，愛才能讓家人間關係緊密，帶大家打破血緣的迷思。日前在Facebook專頁「兒福聯盟─孩子的守護者」發佈一段影片，分享了一對夫婦與養女蕭荷的故事。

▲ 蕭氏一家五口引證了沒有血緣的愛可以很深厚。（影片截圖）

蕭文興與太太任湘華生了2個兒子，年輕時在國外生活了幾年，回台灣後，他跟太太一直想要個女兒。那年太太快40歲了，屬高齡產婦生育風險高。

我太太很喜歡孩子，但我們家已有2個男，怕又生出（男生）會承受不了……搭捷運的時候看到「兒福聯盟」的廣告。領養，當下就有一個想法，我們應該也可以啊！這當中從報名、審核、上課，再等待，蕭荷才正式成為家的一分子。

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初生女嬰被棄養

社工告訴蕭氏夫婦蕭荷的生世，她於2006年1月22日出世。當年高雄一對母女在住家附近的巷子發現女嬰，她被放在購物袋裡，肚臍上仍連有臍帶，推斷出生幾天而已，全身凍得發紫，被生父母棄養後輾轉來到中心，待被領養。

▲ 蕭氏夫婦結婚30周年，兒子與女兒一同到賀。（影片截圖）

媽媽回想當時看等待領養的孩子時，發現了一名女嬰，可說是一見鍾情。

我第一次看到她的時候，看到她獨自在那邊玩，然後我覺得感覺非常特別，好像要跟著我們一輩子的女兒。我們一輩子的孩子。

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視如永遠的家人

女童當時1歲多，成功被蕭氏一家領養，正式取名「蕭荷」。為了讓養女融入家中，媽媽叮嚀當時8歲及14歲的兒子。

有跟兩個兒子告誡說，有一件事情是你們絕對在她面前不能講的，那就是「你不是我們家的孩子」，蕭荷來到我們家，我們就永遠是一家人了！

他們一家對兒女很坦誠，身世告知是很敏感，都跟蕭荷講過好幾次。

你是我們領養，雖然你不是我們肉體肚子生的，但是我們心裡面生的。

開心當爸媽的女兒

一家五口開心生活，如今女嬰已亭亭玉立14歲了，她接受訪問分享︰

我覺得我身世就像一個很刺激的旅程，也有很多大大小小的歡樂。我很開心可以當爸爸媽媽的女兒。希望我長大以後，換我來照顧他們。

蕭文興與任湘華結婚已30年了，他們報名參加教會「婚姻祝福禮活動」，蕭荷跟二哥正準備送父母結婚30周年禮物，一起買鮮花及賀卡，蕭荷在典禮上開心送上鮮花給媽媽，母女攬抱著，場面溫馨感人。媽媽有感︰

這個孩子是上帝給我們的一個非常特別的禮物，我覺得就是一輩子的一個女兒了。

以上內容獲「兒福聯盟─孩子的守護者」授權刊登。

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責任編輯︰顏紫燕