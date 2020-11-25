【幸福門】李幸倪歌曲於JOOX獲獎　Gin Lee愛貓離世化悲傷為創作動力

▲ 幸福門》奪得JOOX第三季季選【TOP聽推介本地歌曲】第五位。

音樂串流平台JOOX發布本年度第三張「JOOX TOP 聽推介」成績表。當中Gin Lee李幸倪的《幸福門》以家的大門比喻人生來來往往的過客，歌曲奪得JOOX 第三季季選【TOP聽推介本地歌曲】第五位。

Gin Lee很高興年初訂下的目標經已經順利達成：「除了剛推出的新專輯，錄唱網上音樂會亦是我另一個新嘗試，當中有很多得著，是今年意想不到的收穫。」

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李幸倪化悲傷為創作動力

她提及到另一首歌《開燈熄燈》是專輯的第三部曲，「失格遊人」三部曲的誕生亦是源自這首歌。故事的背景源自Gin Lee和她愛貓的故事。

李幸倪說：「我的貓貓在4月的時候離開了，對我打擊十分大，過程很傷心及痛心。為讓自己重新振作，鼓起勇氣，盡力把這首歌送給貓貓做好，希望可以透過歌曲記錄我和貓貓的旅程。」

Gin Lee續稱：「我認為愈是勇敢面對傷痛，就愈容易痊癒。希望可以藉此歌安撫有同樣經歷的人，給予他們勇氣及慰藉，同時提醒大家要活在當下，珍惜眼前人及與每個可以與最愛的人相處的機會。」

▲ Gin Lee愛貓離世感心痛。（取自IG）

把歌曲贈愛貓

這首歌由Gin Lee親自創作，她分享道，製作專輯時壓力很大，心情十分反覆，因為這是她送給貓貓的禮物，所以非常重視。

所以編曲前後修改了很多次，錄音亦因為突如其來的傷感，在錄音室內禁不住哭，不能完成全首歌曲。

Gin Lee希望大家會留意並支持她有份參演的MV，MV正正就是「失格遊人」三部曲的最終回，三部曲共訴說出三個關於失去的故事，她希望大家會喜歡。