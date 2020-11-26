【開燈熄燈】李幸倪愛貓離世心如刀割　Gin Lee化悲傷為創作：為甚麼生命一定是生老病死

▲ Gin Lee李幸倪的《幸福門》奪得JOOX第三季季選【TOP聽推介本地歌曲】第五位。

音樂串流平台JOOX發布本年度第三張「JOOX TOP 聽推介」成績表。當中Gin Lee李幸倪的《幸福門》以家的大門比喻人生來來往往的過客，歌曲奪得JOOX 第三季季選【TOP聽推介本地歌曲】第五位。

Gin Lee很高興年初訂下的目標經已經順利達成：「除了剛推出的新專輯，錄唱網上音樂會亦是我另一個新嘗試，當中有很多得著，是今年意想不到的收穫。」

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李幸倪化悲傷為創作動力

她提及到另一首歌《開燈熄燈》是專輯的第三部曲，「失格遊人」三部曲的誕生亦是源自這首歌。故事的背景源自Gin Lee和她愛貓的故事。

李幸倪說：「我的貓貓在4月的時候離開了，對我打擊十分大，過程很傷心及痛心。為讓自己重新振作，鼓起勇氣，盡力把這首歌送給貓貓做好，希望可以透過歌曲記錄我和貓貓的旅程。」

Gin Lee續稱：「我認為愈是勇敢面對傷痛，就愈容易痊癒。希望可以藉此歌安撫有同樣經歷的人，給予他們勇氣及慰藉，同時提醒大家要活在當下，珍惜眼前人及與每個可以與最愛的人相處的機會。」

▲ Gin Lee愛貓離世感心痛。（取自IG）

把歌曲贈愛貓

這首歌由Gin Lee親自創作，她分享道，製作專輯時壓力很大，心情十分反覆，因為這是她送給貓貓的禮物，所以非常重視。

所以編曲前後修改了很多次，錄音亦因為突如其來的傷感，在錄音室內禁不住哭，不能完成全首歌曲。

Gin Lee希望大家會留意並支持她有份參演的MV，MV正正就是「失格遊人」三部曲的最終回，三部曲共訴說出三個關於失去的故事，她希望大家會喜歡。

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Gin曾向TOPick表示，三部曲最後一曲歌曲是反映自己內心深處的傷感。「因疫情在家，多了時間去處理內心情緒，很多時聽歌或唱歌都會哭起來，這可能對我未來演繹作品都有啟發。」

去到《開燈熄燈》，正是這段時間錄音，感情沉澱過後更能發揮內心情感。Gin稱：「這寫給離世愛貓，加上今年工作上的阻滯，內心的感受都放了在歌曲中。」

▲ Gin視愛貓如兒子。（取自IG）

早前5月份，Gin Lee已撰長文悼念愛貓，她寫道：「你離開了一個月了，這一個月裡媽媽每當想起你、提起你都會淚流滿面，每一晚都睡不著。每當我閉上眼睛就會想起你的眼神，你的聲音，摸著你的毛髮，抱著你的感覺，也會想起你生命最後的日子有多辛苦但卻非常堅強地過著每一天，想起你多麽在乎我，一定要等到我準備好了才離開，你臨走前還特地叫醒我，因為你知道我想陪你吸完最後一口氣，我和你的點滴真的有太多太多，不是三言兩語就能夠形容的。」

Gin又指視愛貓如親人、兒子、最好的朋友，更言：「你離開後的日子，我撕心裂肺，甚至感到憤怒為什麼生命一定要是生老病死那麼殘忍！」