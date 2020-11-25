【施政報告2020】被指詳談大灣區發展卻避談港人移民　林鄭：應自己掌握珍惜在港發展優勢

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施政報告今日（25日）發表，特首林鄭月娥舉行記者會回應提問。被問到這份報告主題使用「重新出發」字眼，詳談大灣區發展，卻避談港人移民現象，盼特首交代如何挽回港人信心。林鄭反駁，主題並非針對或不鼓勵市民移民，但強調香港優勢應由自己掌握、珍惜，然後在香港發展。

被問到今年報告主題「砥礪前行，重新出發」，為何詳談大灣區發展而避談港人移民情況；林鄭稱「重新出發」可以指很多人，指特區政府經歷磨練及困難後重新出發，而疫情後的新常態也要「重新出發」，反駁這主題並非針對不讓市民移民。

她又稱，基本法列明市民有出入境自由，每段時間也有市民希望往其他地方發展、學習，當局會尊重這份自由。她稱香港優勢應由自己掌握、珍惜，然後在香港發展。她認為這才是「重新出發」的意思。

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記者：吳卓峰