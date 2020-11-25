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【開心速遞】《愛回家》鄺潔楹被揭新戀情　「島大女神」Venus戀富二代同居半年

娛樂 17:08 2020/11/25

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熱門 施政報告2020 超市大搜查 防敏 港大藏屍案 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮

女神「Venus」鄺潔楹被爆新戀情。

《愛‧回家之開心速遞》仙氣女神「Venus」鄺潔楹（Judy），劇中是校花萬人迷，現實中的Judy自稱多年前失戀後一直未有新戀情，今日有傳鄺潔楹原來正在熱戀中，對象是經營酒吧的富二代，Judy跟男友拍拖半年，並發展至同居。

宅男女神鄺潔楹一向不乏追求者，可是Judy卻疑似已封盤，有傳媒發現鄺潔楹跟酒吧老闆兼富二代Ricky拍拖半年，感情發展迅速。

鄺潔楹一向被封女神。（取自facebook）

報導指Judy男友Ricky家境不俗，擁有多部名單，包括一部價值400萬的名貴跑車，而Ricky在尖沙咀經營酒吧，鄺潔楹亦常現身男友的酒吧，早前Judy工作後便跟好友在酒吧玩樂至凌晨，並飲至微醉才離開，由男友送返二人同住的大埔愛巢。

【開心速遞】《愛回家》島大女神鄺潔楹玩普拉提　被網民取笑身高Judy高EQ回應

Judy家住2000呎豪宅

現年28歲的鄺潔楹，在美國大學畢業後，曾回港任業務分析師，後來轉任模特兒。2016年加入無綫，最初任娛樂新聞台主播，之後因主持《3日2夜》、《學是學非》，於《愛·回家之開心速遞》飾演校園女神Venus而成新一代女神。

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有指她家底豐厚，鄺潔楹父母從事傢俬生意，她更跟家人開設投資公司，是隱型富家千金。住2千呎獨立屋，不過鄺潔楹強調一向腳踏實地工作，更計劃在31歲靠自己「上車」，拒絕靠父幹置業。

《愛回家》跟「池子孝」關係最被受落。

鄺潔楹曾稱過四次拖，但每次僅維持約一年，更曾被初戀男友背叛，令Judy受情傷一段日子才能振作。
 

撰文 : TOPick柴犬出動

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