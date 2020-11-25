【施政報告2020】旅業界指額外撥款解燃眉之急　旅發局稱「躍動南港島」助推「香港・大城小區」宣傳

▲ 旅遊業界對政府額外撥款支援表示歡迎。（經濟日報資料圖片）

新一份《施政報告》提及，向旅遊業界額外撥款6億元，支援旅行社及其職員﹑持牌導遊及領隊﹑旅遊巴司機；又會推行「躍動南港島」計劃，包括制定海洋公園重生方案及活化珍寶海鮮舫等，銳將將南區打造成為一個充滿活力、魄力、勁力，適合工作、居住、創意及消閒玩樂的地區。

旅發局主席彭耀佳表示，旅遊業界正面對非常嚴峻的經營環境，相信額外撥款措施有助解決業界燃眉之急。

彭耀佳指，支持《施政報告》提出多項推動旅遊業長遠發展的措施，當中「躍動港島南」計劃，將有助旅發局進一步深化近年大力推行的「香港・大城小區」地區推廣，旅發局會積極研究如何將港島南重新包裝，向市民及旅客推廣，作為「舊城中環」和「深水埗」的延續。

彭耀佳續稱，長遠而言，局方正重新審視香港的旅遊定位的同時，亦繼續努力維持香港在客源市場的曝光，並與業界保持溝通和合作，待跨境旅遊恢復時，可以儘快推出優惠和產品，吸引旅客訪港，促進旅遊業復甦。

旅遊業議會主席黃進達指，撥款為業界帶來及時雨，令業者有信心可以繼續應付嚴峻挑戰及相對長的復甦期，業界會全力配合推行防疫抗疫措施，以控制疫情，並為健康碼及旅遊氣泡打好基礎，希望跨境人流早日恢復，使香港旅遊業重上軌道。

香港旅行社解困大聯盟亦歡迎政府撥款支援業界，希望政府能盡快落實，讓不同旅行社和業界從業員盡快都得到適切支援，亦盼政府可以持續投入資源，發掘更多特色文化和綠色本地旅遊產品，為日後香港旅遊業復甦作好準備。

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記者：陳曉瑩