【施政報告2020】林鄭：要求全民強制檢測是流於口號式

▲ 林鄭指，在香港進行全民強制檢測有困難。（資料圖片）

行政長官林鄭月娥表示，抗疫是頭等大事，但進行一次全民檢測並不能保證「清零」，形容要求全民強制檢測是流於口號式。

林鄭指出，如果想早日控制疫情，最有效的是疫苗，未有疫苗之前則要靠市民保持社交距離，不過不少市民出現抗疫疲勞，令抗疫難以成功，強調如果市民不配合，全世界都很難成功。

她續指，一次的全民檢測並不能保證清零，她假設，若要在香港進行全民檢測，一定要推行全面的禁制令，封關封城，若想在最短時間內完成全民檢測，起碼要1個月，質疑金融服務業等是否能忍受停市停業、市民能否忍受留家1個月。她表示，就算市民和金融界願意，政府亦不知道如何支持市民的日常生活。內地之所以做得到，是因為有小區管理，但香港沒有相關系統，形容全民強制檢測是流於口號式，只能是小範圍進行，例如貨櫃碼頭、屋邨，但若要全港進行就好難。

《施政報告》中多項措施涉及深港合作、融入大灣區發展，林鄭月娥承認，經濟發展、大灣區計劃會因兩地人員不能往而受影響，譬如青年就業計劃、青年創業資助計劃等，推行的前提是港青能進入大灣區內地城市。

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記者：林曉君