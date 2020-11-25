【新冠肺炎】16宗源頭不明個案　創3個多月以來新高

▲ 今日（25日）新增85宗確診個案，其中16宗為源頭不明個案。（曾耀輝攝）

本港新冠肺炎疫情急速惡化，今日（25日）新增85宗確診個案，包括1宗輸入個案及84宗本地感染，其中16宗為源頭不明個案，是繼8月13日錄33宗源頭不明個案以來的新高。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，患者年齡介乎21個月至89歲，32男53女，其中25宗是由社區檢測中心找出；另外亦有逾60宗初步陽性個案。

16宗源頭不明個案詳情：

個案編號5793：44歲男，11月22日發病，居牛池灣，於觀塘工作

個案編號5794：63歲男外判保安員，11月21日發病，於富山邨工作和居住

個案編號5795：41歲男，11月23日發病，於愉景灣居住和工作

個案編號5799：1歲男嬰，11月23日發病

個案編號5803：北角蘇淅公學15歲男學生，11月21日發病

個案編號5814：46歲女，無病徵，居粉嶺

個案編號5815：52歲女，11月23日發病，無業，居深水埗鴨寮街

個案編號5817：49歲男，11月23日發病，居屯門，於全港各區工作

個案編號5820：52歲女，11月22日發病，退休人士，居北角

個案編號5821：74歲女，無病徵，無業，居土瓜灣

個案編號5823：52歲女，11月23日發病，居火炭，於沙田工作

個案編號5826：39歲男，居金禧花園，於港威大廈工作

個案編號5837：42歲女，11月23日發病，居大埔，無業

個案編號5838：73歲家庭主婦，11月22日發病，居鰂魚涌

個案編號5839：88歲男，11月22日發病，無業，居銅鑼灣

個案編號5860：71歲女，11月20日發病，居秀茂坪，於牛頭角超市上班

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記者：陳子謙