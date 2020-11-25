【施政報告2020】基層市民批評民生房屋措施不足及含糊　張超雄：報告內容對基層無實際作用

▲ 特首林鄭月娥於今（25日）宣讀任內第 4 份《施政報告》，關綜聯邀請約20名街坊共同收看施政報告直播。(林國峰攝)

特首林鄭月娥於今（25日）宣讀任內第 4 份《施政報告》，有團體邀請多名基層街坊，包括劏房戶、低收入家庭等一同觀看直播，討論新一年度的民生政策能否回應基層需要。有基層人士坦言，雖然報告有提及土地、房屋等規劃，惟內容不清晰，仍未能解決他們上樓的急切需求。

在最新一份施政報告當中，對基層市民較重要的新措施之一，政府將發放現金津貼，紓緩輪候超過3年仍未能「上樓」的基層家庭，預計有9萬個家庭受惠，最快於明年年中接受申請，7月開始發放。此外，另一重點措施是，當局已覓得330公頃土地，會興建31.6萬個公營房屋單位，滿足《長遠房屋策略》未來十年的公營房屋單位需求。

▲ (林國峰攝)

一家三口居於80呎劏房的洪先生指，自己已輪候公屋7年，雖然可受惠於現金津貼的措施，但坦言目前完全未知道細節，「到底是一筆過還是每月都有完全不知」。另外，對於特首指疫情令不少酒店和賓館面臨關閉結業危機，政府會實施先導計劃，資助NGO租用合適和入住率偏低的酒店和賓館單位作過渡性房屋用途。運房局計劃向「關愛基金」申請資助推行先導計劃，務求短時間內推出，以增加過渡性房屋的供應。洪先生直指「好無聊，住得2年又要走，搬來搬去仲浪費錢」，他認為對劏房戶而言，其實幫助他們上樓才是最實際的措施。

▲ 一家三口居於80呎劏房的洪先生。(林國峰攝)

洪先生坦言，現時居住的劏屋環境惡劣、水、電費昂貴。以其80呎劏房而言，現時租金高達4,500元，從事建築業的他更因疫情影響「無工開」，生活相當吃力。洪先生認為，現時即使有租金津貼，政府必須雙管齊下實施租務管制，才能遏止劏房業主無限加租的情況。

對於當局會興建31.6萬個公營房屋，洪先生認為報告完全沒提及實際有多少是出租予基層市民，屬「含糊其詞」，坦言感到失望。

另一街坊吳小姐則原任職餐飲業，惟剛於今年8月被解僱，至今仍未找到工作，生活拮据。被問到施政報告內的新措施對她有否幫助，她直言「絕對無」。當中提到林鄭月娥指，將調整身體健全的綜援申請人或受助人的資產要求，豁免計算申請人所有保險計劃的現金價值，為期一年。吳認為對失業人士沒有保障，「一年之後會如何，是否要停止所有保險才可以」，加上失業援助金亦未有細節，對自己毫無幫助。

▲ 街坊吳小姐。(林國峰攝)

前立法會議員張超雄今日亦有出席，他表示，疫情下經濟下行，前景不明朗，社會動盪，本應期望今日的施政報告可著重回應市民訴求，「但特首卻講好多與香港人無關的事情」，直指「投資入股珠海機場同我哋有咩關係，所有人關心的房屋土地卻無料到」，認為報告內容對基層市民「無實際作用」。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

記者：洪芷晴