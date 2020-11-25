【施政報告2020】公屋作社福設施樓面面積增至5%　研究增殘疾人士暫託宿位

▲ 施政報告提到會邀請房委會及房協聯同發展局研究為公營房屋項目增加地積比率，供應5%總樓面面積作社福設施用途。（資料圖片）

特首林鄭月娥今早（25日）發表任內第4份施政報告，提到會邀請房委會及房協聯同發展局研究為公營房屋項目增加地積比率，供應5%總樓面面積作社福設施用途。

消息人士表示，本港社福設施一直不足，阻礙社福服務發展，現時公屋的社福設施僅佔1至2%樓面面積，近年落成的單幢式公屋佔比更少。他指措施能夠製造長遠而穩定的供應，形容是大突破，但由於不能影響建屋量，勞福局「唔會打人荷包」，需要研究規劃、建築手法上如何增加有關設施。消息稱，已畫好圖則、通過城規程序的項目已難以改變，料最快要6至7年才陸續有項目達標；至於增加的設施亦須視乎屋邨規劃，主要有安老院舍、家庭服務、青少年服務及婦女幼兒服務。

此外，施政報告建議透過「私營殘疾院舍買位計劃」增設暫顧服務宿位，及在有空位的特殊學校宿舍部提供暫託宿位服務等。消息人士指，當局見到社會一直有相關需求，經長年計劃，加上疫情下見到特殊學校宿位可物盡其用，故提出措施，有關細節仍在敲定。

勞福局亦正委託理大研究，以擬定全面的照顧者政策。消息人士說，政府社福服務一直以接受服務者為主，但發覺照顧者有不同需求，雖然各項服務都有幫助照顧者的措施，但政策上沒有統一，如部分只提供情緒支援，部分有幫忙照顧等，研究能提供基礎，政策層面做到連貫性，為照顧者提供配套措施，有關報告會在2021年內公布。

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記者：徐紹軒