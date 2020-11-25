馬時亨籲年輕人開拓視野　親身到內地走一趟

▲ 馬時亨（中）在恒大傳播學院訪談節目《恒傳感言》 上勉勵年輕人要擴闊視野，把握機會，更要珍惜當下，以樂觀積極的態度面對前路挑戰。(恒大提供圖片)

香港教育大學校董會主席馬時亨，出席恒生大學（恒大）傳播學院訪談節目《恒傳感言》時表示，他留意到現今年輕人對社會不滿是源自他們認為社會制度不公，他以自身經歷，勉勵年輕人要擴闊視野，把握機會，更要珍惜當下，以樂觀積極的態度面對前路挑戰。

面對近年國內經濟發展迅速，馬時亨指出鄰近的深圳科技發展更早已超越香港，很多新科技企業都進駐深圳科技園。他鼓勵年輕人親身到內地走一趟，開拓眼界，取長補短，才能使自己進步。

在馬時亨的工作生涯裡，無論在商界、政界或教育界都擔任過不同要職。即將在年底卸任教大校董會主席的他表示，之後會到他女兒創辦的「品格教育協會」擔任聯席主席。他認為「品格教育」是一個人成長的基礎，他期望透過品格教育的工作，將尊重別人、懂得感恩、具同理心等品格元素灌輸給下一代，培育他們成為香港未來的領袖人才。

節目中，馬時亨分享了一次鮮為人知的經歷，他年前曾患急性敗血病，徘徊生死邊緣，這經歷令他日後倍加珍惜生命，注重健康，珍惜身邊的人和事，以及與家人朋友相聚的時光。他亦提到自己年輕時曾遇過不少挫折，形容曾被「老闆鬧得多」，但都永不言棄，將挫折視為推動自己成長的動力，他更以此勉勵年輕人要珍惜眼前的機會。

《恒傳感言》由恒大協理副校長（傳訊及公共事務）及傳播學院院長曹虹，與及傳播學院教授（實務）趙應春聯合主持，每集邀請一位來自不同界別的知名人士，透過分享他們成長經歷、學習心得、生活及工作點滴，希望為年輕人帶來思考和啟發，以正面思維面對未來的挑戰。

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責任編輯 李志強

