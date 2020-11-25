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【新冠肺炎】港怡急症室男護士初步陽性　曾替確診病人採集樣本

社會 17:59 2020/11/25

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熱門 施政報告2020 超市大搜查 防敏 港大藏屍案 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮

港怡醫院一名男護士初步陽性。(資料圖片)

港怡醫院表示，一名在24小時門診及急症室工作的男護士今日(25日)接受新冠肺炎測試，結果呈初步陽性，有關結果已向衞生防護中心呈報作進一步確實。該名護士於昨日(24日)出現輕微病徵及接受病毒測試，今日起沒有上班，亦沒有與任何病人密切接觸，現時情況輕微及穩定。 

本港疫情反彈，今日新增85宗確診個案，包括16宗源頭不明，詳情即看【下一頁】
 
該護士於上周五(20日)在急症室為一名病人進行鼻咽拭子測試，期間配戴全套的個人保護裝備，包括N95口罩及面罩，而病人為確診個案，而有關護士曾為其採集樣本。根據現時衞生防護中心的指引，有關護士被列為一般接觸者。
 
當得知有關護士的結果呈初步陽性後，院方立即安排5名列為密切接觸者的急症室員工進行病毒測試，結果全部呈陰性，但他們會按衞生防護中心建議進行14天檢疫。作為預防措施，其他約20名同一部門而沒有與有關護士密切接觸的員工，亦已接受測試，全部結果均為陰性，而他們會接受14天的醫學監察。在院方徹底清潔及消毒急症室所有範圍及設施的期間，病人暫時轉至另外一門診作治療。該院急症室服務已於今天下午恢復正常。

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責任編輯：蘇文軒

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