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【新冠肺炎】醫管局指亞博館清潔員工確診　沒有在社區治療設施當值料感染風險低

社會 18:00 2020/11/25

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熱門 施政報告2020 超市大搜查 防敏 港大藏屍案 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮

庾慧玲指，局方今日得悉一名亞博館有一名清潔員工確診新冠肺炎。（曾耀輝攝）

本港新冠肺炎疫情急速惡化，今日（25日）新增85宗確診個案，包括1宗輸入個案及84宗本地感染。醫管局總行政經理庾慧玲指，局方今日得悉一名亞博館有一名46歲女清潔員工（個案編號：5851）確診新冠肺炎，據資料館方顯示該名員工沒有在社區治療設施當值，亦沒有緊密接觸者，局方就今次事件安排外判員工在社區治療設施清潔，相信感染風險低，亦沒有影響相關設施運作。

庾慧玲又指，亞洲博覽館今日啓用，目前接收27名確診病人，預計今日接收40多名病人，至今運作大致暢順，局方會留意疫情發展，繼續安排合適病人到亞博館接受治療，醫院集中照顧病情比較重病人。

她又說，特別擔心比較年長病人，面對新冠肺炎及冬季流感雙重威脅，需要特別保護，由於長者身體比較弱，一旦染病後病情會非常嚴重，呼籲長者留在家中，同住家人要保持社交距離、減少社交聚會，回家後保護自己及長者，若有不適就求醫。

醫管局新增107宗呈報個案，再多20名病人出院，累計5,294名確診及1名疑似病人出院，現時349名確診病人在21間醫院留醫，7人情況危殆，3人情況嚴重，其餘339人情況穩定。公立醫院負壓病床開放1,126張，使用率為67.4%；負壓病房607間，使用率為70.3%。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

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記者：陳子謙

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