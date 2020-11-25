【屯門人注意】垂直農場r請坐的士　 每朝出車並獲蔬菜作贈品

於新加坡創立的垂直農場Sustenir Agriculture，去年進軍香港在屯門建立首個海外垂直農場，他們運用自家研發科技系統，調控農場環境，讓農作物免受極端天氣影響，而且更健康更有營養。

目前Sustenir主力種植兩款羽衣甘藍，另外亦有生菜，火箭菜同冰菜，每日由屯門農場新鮮運到全港多個供應點，為香港人提供最新鮮本地菜。

Sustenir致力減少羽衣甘藍等進口農作物所造成的浪費及碳排放，以可持續發展為目標，所以選擇在被認為「不可能耕種」的室內地方，種植本來「不可能耕種」的進口農產品。

Sustenir種植出來的蔬菜極新鮮，由屯門農場送到超市只需60分鐘路程。而且室內種植，沒有農藥或環境污染物，蔬菜種類則為港人量身訂造。

為推廣他們每日新鮮由屯門直送的羽衣甘藍，Sustenir由11月30日至12月13日，一連14日，請各位屯門人免費坐的士，目的地由你決定，想去邊就去邊。

而車上更會提供香港Sustenir即日新鮮採摘的羽衣甘藍作為贈品，讓你可以親口品嘗於香港Sustenir種植的羽衣甘藍，是有多新鮮及與眾不同。

Sustenir每日會選出3位幸運兒，由屯門出車，他們可以自選目的地，車資將全由Sustenir支付。各位屯門人只需幾個簡單步驟即可參加是次免費活動，千萬不要錯過！

垂直農場Sustenir請屯門人坐的士

日期：11月30日至12月13日 （連續14日）

乘客上車時間：8：00至9：30

參加者可自選目的地點，免費去邊都得，車上更會有即日新鮮採摘的羽衣甘藍作為贈品

*服務不適用於邊境禁區、所有離島地區（包括長洲、坪洲、梅窩、南丫島、赤鱲角及大嶼山。愉景灣、馬灣、欣澳、香港迪士尼樂園及東涌除外。）

詳細報名方法： https://bit.ly/Sustenir

記者：司徒家傑