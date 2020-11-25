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【施政報告2020】市民反應兩極　有市民慮為當局應著重提供就業機會及發展不同產業

社會 18:08 2020/11/25

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熱門 施政報告2020 超市大搜查 防敏 港大藏屍案 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮

從事銀行業的余小姐。(林國峰攝)

新一份施政報告於今日（25日）發表，有市民認為自己未能受惠於報告內容，「與自己無關」，期望可以有多點就業機會及多點產業發展；亦有市民指港府早前已派錢及推出保就業計劃、資助中小企計劃等，「都派到山窮水盡，所以今次報告算係咁」。

從事銀行業的余小姐表示，自己留意施政報告後，「話就話好似推左好多措施出黎」，但覺得完全與民生無關，「亦不關自己事」。她指，本身好期待當局會改善經濟、市民生活，但現在感覺港府只是「交功課就算」。

她指，中產人士其實好被忽略，「其實中產成日都有付出，同樣會驚會無左份工，唔係話一定要派錢，但期望可以有多點就業機會及多點產業發展」，又指相信香港市民不會只期望返大灣區發展。

從事金融行業的劉先生則認為，整個報告都好全面，包括發展科技、房屋、中港交流發展等。他認為，港府早前已派錢及推出保就業計劃、資助中小企計劃等，「都派到山窮水盡，所以今次報告算係咁」，認為最重要是疫情盡快消退，「而不是剩係不斷俾錢出黎就有用」。

從事資訊科技的蘇先生。(陳國峰攝)

從事資訊科技的蘇先生表示，早前見當局推遲發表施政報告，「以為延遲推會有咩好野，原來無特別」，不過又指「無期望所以無失望」。他指，疫情持續數月，前線醫護人員工作辛苦，一直面對人手不足及資源短缺問題，認為當局應著重投放資源予醫療上。

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記者：洪芷晴

 

大灣區 施政報告 行業 銀行 金融 疫情 就業

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