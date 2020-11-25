【周星馳于文鳳案】周星馳認為送錢給于文鳳屬心意　周自認不是經常送花的人

▲ 周星馳今日到高院作供。（陳國峰攝）

影星周星馳遭前女友于文鳳追討分紅案件今（25日）於高等法院續審，周星馳今午續作供。周指於2001至2002年期間，曾於住所露台與于飲酒後心情好，談及當時樓巿低潮是投資香港物業的好機會，于亦相信及支持其想法。周為表對于的愛意，遂決定投資成功分成10%給于，作為一個心意。周形容自己是「無乜時間成日送花聖誕禮物嘅人」，他認為送錢給女友作為禮物並不奇怪。

周星馳今午續作供指，代表于的資深大律師袁國強問及周，與于於2002年時感情是否穩定，周供稱「應該係」。被問及于與周的家人的關係時，周表示「有好有唔好」，並舉例指「同我媽就麻麻哋，其他就OK嘅」，坐在公眾席上旁聽的胞姐不禁竊笑。

袁又引述周的證人供詞提及，于並非跟他同住，但不是經常到其山頂普樂道住所探訪，但證人口供其後又提及「直至2002年，于與本人已約會數年及有親密關係，于小姐經常到本人位於普樂道本人一起，而普樂道是本人與家人同住」。

袁問及周就于到訪說法為何有異，周則「于小姐當時會間中上來我屋企，唔會係日日，不過一星期起碼都會有一至兩日啦」。

周指約於2001年至2002年間主動提及分成10%一事。周指約於2002年一個晚上，他與于在山頂住宅晚飯後，於露台望向香港的高樓大廈時，談及於樓巿低潮投資物業，于亦支持及相信其看法，周便想出投資物業成功分成10%給于，周供稱10%是由他想出來的，沒有跟于討論過。

代表于的資深大後師袁國強於庭上指出，據周的證人供詞提及，「作出口頭餽贈是出於對于的痛錫，因為大家是男女朋友的親密關係」。袁指周於證人供詞又提及，「原意給于金錢上的禮物，出於情侶間的心意，不是作為任何工作上報酬，更遑論是法律上任何契約或協議」。周同意說法。

袁問及周為何送出現金或款項，周回應是「一個心意」，金錢上的禮物即是禮物。袁問及周向女友送錢作為禮物以表愛意，不會感到奇怪嗎？周回應「唔奇怪」。

袁又指周於證人口供提及「好少買禮物珠寶及花給于小姐，因于小姐不喜歡這樣的禮物」。周母的供證卻提及「于經常要求送禮」。周解釋，「于小姐經常寫好多卡擺響我屋企俾我睇」，周指內容提及很多事宜，相信亦有提及「要啲咩禮物，但就唔多嘅」。至於其母的說法，周指「係佢睇到嘅嘢囉」。

袁問及周分成10%給于，因于不喜歡珠寶及花？周不同意，他解釋「我亦無乜時間，我唔係成日送花送聖誕禮物嘅人」。周同意如口供所指，「給予物業投資分成是表達我的心意」。聆訊明（26日）續。

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記者：林育慧