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九龍灣大埔元朗衞生署學生健康服務中心　周五起暫停服務

社會 18:33 2020/11/25

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熱門 施政報告2020 超市大搜查 防敏 港大藏屍案 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮

（資料圖片）

新冠肺炎疫情持續，衞生署今日（25日）宣布將調整署方轄下學生健康服務的安排，以調配更多醫護人手支援抗疫工作，配合運作需要。

衞生署發言人指，由本周五（27日）開始，3所學生健康服務中心將暫停服務，分別為九龍灣學生健康服務中心、大埔學生健康服務中心和元朗學生健康服務中心。
　　 
學生健康服務會繼續在9間學生健康服務中心提供有限度周年健康檢查服務，包括：

  • 柴灣學生健康服務中心
  • 西環學生健康服務中心
  • 藍田學生健康服務中心
  • 九龍城獅子會學生健康服務中心
  • 慈雲山伍若瑜學生健康服務中心
  • 沙田學生健康服務中心
  • 石湖墟學生健康服務中心
  • 南葵涌學生健康服務中心
  • 屯門學生健康服務中心

學生健康服務亦會於健康評估中心為需要進一步跟進的學生提供有限度的健康評估服務，包括由臨床心理學家、營養師、視光師、聽力學家提供的評估服務，以及脊柱側彎相關服務。衞生署會繼續在各服務單位採取嚴格的感染控制措施，包括所有預約人士和訪客必須佩戴外科口罩，並需進行體溫檢查。

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記者：郭詩詩

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