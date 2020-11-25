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【新冠肺炎】一名女見習海關關員初步確診　11月16日開始接受入職訓練

社會 18:39 2020/11/25

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熱門 施政報告2020 超市大搜查 防敏 港大藏屍案 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮

一名女見習海關關員初步確診。（資料圖片）

香港海關今日（25日）得悉一名女見習海關關員對新冠病毒檢測呈初步陽性反應，其病毒檢測樣本已送往衞生署作覆檢。她於11月16日開始在香港海關學院接受入職訓練，今日經特定群組檢測計劃獲通知病毒檢測呈初步陽性反應，目前已入院接受治療，病毒檢測樣本已按既定程序送往衞生署作覆檢。

該名學員最近沒有外遊紀錄，於訓練時有佩戴外科口罩，並與接觸人士保持適當社交距離。她每天受訓前有進行體溫探測，體溫正常。海關正密切配合衞生防護中心進行流行病學調查，跟進與她共同受訓學員及導師的情況，並已安排他們接受病毒測試。學院因應情況已徹底清潔消毒相關場地及設施。

海關一直高度關注新冠肺炎的情況，除繼續加強消毒清潔工作外，亦提醒所有人員必須時刻嚴格遵守衞生防護中心發出有關處理傳染病的指引，如人員出現不適症狀，必須馬上求醫。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

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責任編輯：陳子謙

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