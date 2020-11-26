【為母則強】小兒麻痺殘障媽媽跨越行動不便　甘願辭去22年公務員陪伴愛女成長

▲ 曾麗君小時候患上小兒麻痺症，即使行動不便，但她盡心盡力照顧女兒，當位稱職媽媽。

「被人說我是殘障無所謂，不過很介意被認定殘障是被照顧、是負累。」曾麗君在2歲時患上小兒麻痺症，神經線遭到破壞受損，腰骨及腳部無力，需用輔助儀器行路或坐輪椅代步。然而，她未有因而妄自菲薄，努力工作，盡心盡力照顧獨女，在女兒心目中是位稱職媽媽。

▲ 麗君明白陪伴女兒做媽咪的角色是沒有人能替代，選擇盡所能陪伴孩子成長。（黃建輝攝）

小兒麻痺症夫婦

麗君與丈夫雄達同樣是小兒麻痺症患者，麗君受影響的程度較大，部分神經線受損，腳部、腰骨大受影響，跑、蹲下等動作做不到，坐得耐腰骨痛，行路需用輔助儀器幫忙，現時年紀大，身體差了點，有時更需坐輪椅。麗君有感︰

我生活上要比人付出多2、3倍體力，行路、做家務等消耗體力多，每樣事就要拉長來做，時間不夠用。

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由於身體殘障，麗君易跌倒，小心保護自己才免受傷，身體缺憾一直伴隨，回想要感謝媽媽從小培養訓練出獨立的她。

譬如簡單家務摺衫、抹枱等，她要求我自己做，洗碗亦要幫手。我曾覺得媽咪點解要這樣訓練我，我如此辛苦不是應該多休息，長大了就明白她擔心我日後難生存。

剖腹誕下健康女嬰

認識丈夫雄達組織家庭，麗君在懷孕時格外小心，平時已容易跌倒，憂心大肚時萬一跌倒會影響BB，盡量減少外出，有時會坐輪椅代替走路。而由於腰力受小兒麻痺症影響，約剩30至40%，無可能順產，終剖腹誕下健康女嬰Manling。她懷孕期間沒有出現太大妊娠不適，認為照顧女兒更艱辛。

BB出世後，很多事都是靠我自己，用很多心思時間。工人幫了我部分，同住奶奶也幫了一些。至女兒3、4歲時，照顧她時要想得多些，譬如有很多親子活動，不能跟她參加，不能一起到公園走來走去。

▲ 麗君與丈夫和女兒放假時外出，一家三口享受家庭樂。（圖片︰受訪者提供）

為陪伴女兒辭去22年公務員

幸慶Manling從小懂事，明白媽媽是能力所限，不是刻意不去做這些活動，會體諒。而麗君事事盡量陪伴，帶愛女到活動場地，並陪著她，陪伴不是空口說白話，體力不行，改以一起傾偈、畫畫、游水等。麗君更把心一橫，在女兒8歲時，辭去做了22年全職公務員助理文書主任一職，改而兼職工作，不想錯過女兒的成長，笑說女兒不用到18歲，在13、14歲已經不用父母陪伴。

我做全職工作比其他人消耗更多體力，回到家時，實在很難再有心力陪伴女兒，所以決定轉做半職，可以有較好精神陪伴女兒。雖然當時經濟上貧窮得多，但今天我回想起當初的決定，是對的。我與女兒經歷了很多，可以見證她的成長，我覺得十分珍貴。

麗君轉做兼職，坦言工作編排及做甚麼，全是取決方便陪伴女兒。托管工作可以在長節日放假，時間更彈性來陪伴女兒。加上，她亦喜歡跟小朋友相處，樂在其中。

▲ 麗君打理家頭細務洗衫。（圖片︰香港女障協進會提供）

生性女兒未覺爸媽是負累

儘然爸媽是殘障人士，但依然發揮自己能力，用行動身教孩子天生我材必有用。麗君分享了窩心事，有次女兒跟朋友仔分享︰

不要見我阿爸阿媽是傷殘人士呢，以為我要服侍他們很多，其實不是的，他們照顧我多些。原來她從來不覺得傷殘父母是負累。女兒更窩心地說媽咪是她的好朋友。

▲ 麗君幫忙托管鄰居的8歲女兒，而女孩很乖巧，亦會照顧麗君，彼此幫忙。（圖片︰香港女障協進會提供）

如今Manling已大學畢業，投入社會工作。而麗君有更多自主時間，於3年前退休，辭去中心托管工作。她退而不休，有幫鄰居照顧8歲女兒，似時光倒流回去照顧女兒，最近她亦參加了「香港女障協進會」攝影活動，用照片記錄及分享自我經歷。

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我之前「照顧者」身分重些，現時女兒長大了，變成被照顧者。她陪我看醫生、幫我買東西，好多謝她對我的事很細心，生活上提點我很多，令我不會易跌倒受傷。

殘障媽媽麗君強調，介意被人認定是被照顧的，甚至是負累，因為在她結婚後為人太太、媽咪，深深自覺盡力去照顧家庭，即使未必是最好最叻，但很用心去做，認為「照顧者」與「被照顧者」的身分是可共存。

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記者︰顏紫燕