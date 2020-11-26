【2020聖誔節】奧海城Alien Plane外星人聖誕派對　5大外星體驗區探索趣味太空

▲ Alien Planet外星人聖誕派對設有5大外星人體驗區。

奧海城今年推出全港首個由兒童顧問團打造的聖誕節派對活動，招募了15位5至10歲小朋友，跟隨HK Creates創辦人鍾燕齊設計的互動創意工作坊，再以兒童顧問團隊「Olympian Kids Imagineer」身份，參與設計外星派對裝置，孩子們跟導師的互動中，不斷打破對外星人的既定觀念，及研發星球人的畫作，最後建構他們心目中的外星星球和有趣星球人。

奧海城現已設計成巨型外星人飛船裝置，各位學員的原創星球人化成畫作，大家可以自由走進岩漿星球、人型星球、騎騎星球及為食星球中，參與相關的五感遊戲，配合S+ REWARDS手機應用程式去完成挑戰。

兒童顧問團創作團隊令次更預先以趣怪聲線錄製出聖誕歌曲，製作成外星人版本於場內播放，令現場洋溢著節日歡樂氣氛。

體驗區1：外星人自畫像

大家可以一起變身成外星人畫張自畫像，只可眼望鏡子，於鏡子下的屏幕上畫出自己的樣子，完成後掃瞄QR Code獲取外星人自畫像，再上載至手機應用程式完成自畫像挑戰！

▲ 外星人自畫像體驗猜猜畫畫創作樂。(商場提供)

體驗區2：外星人的文字解碼

一眾兒童顧問團創作團隊發揮創意，設計出一系列外星星球的語言符號，誠邀大家一起動動腦筋，破解外星人語言密碼，並於手機應用程式中輸入解碼答案，解碼外星人對你說的溫暖聖誕祝福！

▲ 兒童顧問團創作團隊設計出一系列外星星球的語言符號。(商場提供)

體驗區3：外星人的聖誕禮物

外星人的物件的質感與地球的物件不盡相同，誠邀小朋友以雙手感受外星人禮物的形狀及質感，放膽伸手觸摸盒子中不同物件，並於手機應用程式中輸入為外星人配對聖誕禮品，顛覆你對觸感的認知。

▲ 邀小朋友以雙手感受外星人禮物的形狀及質感，感受外星的神秘觸感。(商場提供)

體驗區4：外星星球的聖誕花探索

你有沒有好奇過，外星物件聞起來是怎樣的氣味？大家可以發揮無限想像，用嗅覺配對出外星星球的神祕聖誕花香，並於手機應用程式中輸入答案，測試你嗅覺的靈敏度！

▲ 外星星球的聖誕花探索截然不同的神奇香氣。(商場提供)

體驗區5：太空世界的聖誕流星

外星人邀請你進入遼闊的太空世界欣賞璀璨流星，感受星體流閃的懾人魅力。不同形狀的流星會出現星空之中，大家只要留意星空中的流星，並於手機應用程式中輸入答案，即可完成挑戰！

▲ 太空世界的聖誕流星感受星體流閃的震撼。(商場提供)

Alien Planet外星人聖誕派對

日期：即日至2021年1月3日

時間：中午12時至下午8時

地點：奧海城2期地下主題中庭

積分換領聖誕工作坊

OC STEM Lab更特別推出「燈串立體星空畫STEM工作坊」，太空設計加上多個七彩繽紛的星球，將不同組件組裝成一張立體發光賀卡。另外亦設「立體八大行星拼圖工作坊」及「自製人造衛星工作坊」，讓小朋友透過製作過程認識大空宇宙的奧秘。

燈串立體星空畫STEM工作坊

日期：2020年12月5及12日

換領日期：2020年12月1及8日

參加辦法：S+ REWARDS 或Olympian Kids會員於手機應用程式用點數或積分換領工作坊名額，先到先得，額滿即止。

記者：胡麗珊