【兒童健康】嬰幼兒常見六大不宜吃食物　兒科醫生：1歲以下食蜂蜜可能致死

▲ 台灣醫生陳映庄日前在Facebook專頁分享幼童六大常見不宜吃的食物。

建立良好飲食習慣，有助幼兒健康成長。台灣醫生陳映庄在個人acebook專頁「陳映庄醫師的育兒資訊站」發文，分享嬰幼童六大常見不宜多吃的食物及飲品，讓家長好好注意幼童的飲食。

醫生在帖文中指出，蜂蜜、果汁、朱古力、生冷食物（沙律、刺身及壽司等）、茶及咖啡等咖啡因飲料，以及含酒精料理，都不適宜給幼童食用和飲用。

蜂蜜

不是所有食物都適合給一歲以內的嬰兒進食，因為蜂蜜有肉毒桿菌感染的風險。日本曾有一名6個月大的嬰兒，在被家人餵食離乳品時，食用到混入蜂蜜的果汁，結果在服用一段時間後出現痙攣、呼吸困難等情況，最終因嬰兒肉毒桿菌中毒死亡。

建議年齡：1歲以上

果汁

一歲內的嬰兒都應該以奶當作主食，其他副食品只要是「天然」的都可以適量取用。醫生指果汁經過榨取後，果肉中的營養蛋白質、纖維等好東西大部分都過濾掉，只留下高度的糖份，對寶寶不好，建議餵寶寶吃果泥。

建議年齡：1歲以上

朱克力

市面上售賣「好吃」朱克力，除了糖分較高之外，還有許多的人工添加物，包含各種色素、香料等等，所以會造成肥胖、過敏等不良影響。醫生指，朱古力和其他甜點最大不同之處，是它含有咖啡因，常會造成孩子亢奮、躁動易怒和不易入睡等現象，尤其孩子的代謝能力不足，此等症狀更容易出現。

建議年齡：3歲以上

生冷食物

不少人愛吃生冷食物，如刺身或沙律，醫生建議5歲以下幼童盡量不要讓他吃生冷食物，因容易造成腸胃道感染。

建議年齡：5歲以上

咖啡因飲料

根據美國兒科醫學會的建議，為了避免影響孩童重要的睡眠還有情緒發展，12歲以下的兒童不建議喝含有咖啡因的飲料。醫生指，咖啡因飲料含有各種添加物，例如奶精、糖、朱克力及奶油等，熱量爆表，小朋友每天喝一杯，客易變成小胖子。

建議年齡：12歲以上

含酒精料理

不少人煮菜時愛下酒增加風味，醫生指縱然部分酒精會隨時間蒸發，但殘留的酒精份量仍然會對幼兒產生損害。幼兒甚至到了青少年期各種器官都還在發育中，酒精可以直接造成腦、肝、骨頭和賀爾蒙等影響和損傷，也和多種情緒問題相關，例如暴力甚至自殺傾向。醫生指有研究報告指出，有長期接觸酒精的小朋友，在記憶力和專注力智能表現等會比沒碰過酒精的差。

建議年齡：18歲以上

▲ 幼兒六大不可吃的食物。（陳映庄醫生提供）

醫生指除了此六大類食物及飲品之外，「其他汽水、糖果什麼的就不用問了，盡可能都不要碰啦！不然肥胖、蛀牙各種健康問題隨時找上門喔！」

文章及圖片均獲陳映庄醫生授權轉載。

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責任編輯：王明芳