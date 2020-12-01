【新手媽媽】不打不罵做女兒的「冠軍媽媽」　張嘉兒：做媽媽滿足感大過任何事

07年香港小姐冠軍張嘉兒，育有兩名分別4歲及一歲半的可愛女兒，嘉兒誕下女兒後減少幕前演出，並做親子KOL，享受湊女樂。嘉兒稱，不想錯過女兒成長，家庭永遠佔首位，做媽媽的滿足感大過任何事，兩名女兒令人生圓滿。而她亦堅守不打不罵教育兒理念，女兒令自己變得更有耐性。

嘉兒2015年與金融才俊Nathan結婚，翌年誕下大女劉在芯（Leora），去年5月再誕下細囡劉在懿（Hannah）。嘉兒憶述，懷首胎前曾去婦產科求診，赫然發現患多囊卵巢綜合症，醫生提醒，如想懷孕應儘早嘗試，幸運地，一試就一擊即中，笑言「這是天賜給我的禮物」。而懷孕頭3個月，每日均感到睏，一日24小時可睡足18、19個小時，幸胎兒穩定後有所改善，甚至還可與丈夫去Babymoon。

在陀第二胎時則出現驚險一幕，當她成功誕下女兒後，醫生告知，女兒在出世前一刻，被臍帶纏頸3個圈，若稍有不慎，嚴重會導致胎兒無法呼吸，幸有驚無險誕下細女。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

享受做媽媽 無限付出滿足感大

娛樂圈生活多姿多彩，港姐出身的嘉兒，誕下女兒後，毅然將重心放在家庭，雖然照顧孩子是一份沒有休息的工作，但選港姐和做媽媽，她二話不說選擇做媽媽，認為這是甜蜜的負擔，

做媽媽滿足感真的大很多，你會看到你教她，她會表現出來給你看，選港姐，很多事都是關於我一個人，但有小朋友後，生活擴大很多，我以前可能是收穫，但我好享受及願意無條件付出，覺得自己好有用，有人這麼需要我，得到的滿足感大過任何事。

做媽媽最大改變 事事以女兒為先

自從做了媽媽後，嘉兒認為最大的改變是事事以女兒為先，外表給人斯文形象的她，實則性格好動，喜歡戶外活動，

以前在溫哥華讀中學時，每周都會去滑雪，也喜歡skydiving，但自從有bb後，我真的好愛惜身體，不敢再做這些驚險、刺激運動，我有事，我的小朋友怎麼辦，現在會多了這些想法。

嘉兒也認為，女兒令自己變得更有耐性，自身教育理念是不打罵孩子，事事與女兒溝通，若女兒做錯事，不會採取「不准做、不可以做」，而會耐心解釋，在這過程中，正正是考驗嘉兒的耐性。

▲ （相片來源：facebook專頁 Mama College 張嘉兒）

黐身媽媽遇黐身女兒

嘉兒期望孩子在有愛的環境中長大，時時刻刻會肉緊摟住女兒，期望到老時，與女兒仍能保持親密關係，自言是黐身媽媽的嘉兒，曾試過大女兒4個月大時，產後復出拍電視劇，但那時還是全母乳餵哺，在工作上仍未做足準備，上班時常掛念女兒，劇本無法入腦，經常NG。自此令她明白，女兒6個月以下不拍劇，因無法分身，她選擇淡出幕前，而在細女可食固體後，她才接拍新劇。

嘉兒還分享，大女兒出世頭兩、三年，每次與朋友聚會，均會在晚上8時或之前就回家，因女兒要有自己陪伴才能入睡。而大女兒每次見自己出門工作，均會大哭一場，見到女兒哭就會心軟，

女兒小時候哭，媽媽別出去，我就會心軟，直情不出去，不會門對門，背住門哭，我直情不出去，覺得他需要我，你那麼小，但現在大了，都會不捨得，但我會同自己講，我都要有自己的生活，她也真的長大了，就算多不捨得，也要讓她明白，媽媽有時也是需要工作。

嘉兒還提醒各位媽媽，在陪伴孩子的同時，還需預留時間給另一半，曾試過將全副精力給一對女兒，丈夫有微言，最後雙方達成協議，兩星期一次放低孩子，夫婦二人外出用膳，「 要懂得平衡，媽媽沒時間去做自己鍾意做的事，對媽媽的健康也未必是最好。」

▲ （湛斯雅攝）

大女吃醋靠細心解釋

兩姐妹吃醋、爭寵在所不免，嘉兒稱，大女兒在妹妹出世時就有吃醋，曾在餵哺母乳時，不讓妹妹埋身，但她不會推開女兒、用嚴厲、訓斥的言語，「我要餵奶，你走開」，而是慢慢解釋給她聽，「妹妹小，需要飲奶，不如你做我幫手啊，你幫我計時啊」。這樣不會令女兒抗拒妹妹來臨。

看著女兒每日成長，有女萬事足的嘉兒，坦言很喜歡小朋友，不介意家中再添新成員，但要考慮到時間分配，自從誕下細女後，原本一心一一意陪伴大女的她，難免會分薄，但當她陪伴大女時，又會忽略細女，另還需顧及丈夫感受。

育兒理念寬鬆不吹谷

從小便在加拿大接受教育的張嘉兒，與丈夫教育理念一致，均對女兒採取寬鬆，不想太吹谷孩子，為女兒報讀幼稚園時沒選名校，K1僅報住所附近的一間國際幼稚園，後因丈夫與她在外國長大，中文程度較弱，故K2轉讀另一間幼稚園，期望女兒中文能力有所提高，

我希望她好學，現時學校都多功課，有的媽媽會想孩子每個字都會寫得好靚，出界要改正，我不會全部塗掉，始終她只是4歲小朋友，肯做已好足夠；有的媽媽會擔憂，這個年齡為何還有那麼多字不懂得寫，我覺得不要緊，我只希望她有好奇心，上學開心，鍾意學習。

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

以身作則 不主張體罰

嘉兒期望女兒開心、健康，在愛的環境成長，和丈夫相親相愛不吵鬧，不體罰孩子，她認為身教很重要，以身作則，「想孩子均衡飲食，愛吃菜，自己則要多吃菜。」若能大學畢業則最好，否則每個人都有其長處和短處，發揮到長處便可；她搞笑稱，期望女兒將來能找到丈夫這類人，有個好歸宿就心滿意足。

嘉兒亦注重培養女兒閲讀、畫畫及跳舞興趣，她經常在其facebook 專頁分享女兒唱歌、畫畫等短片，她教路，講故事聲線要有高有低；培養小朋友興趣，不需花大筆錢買大鼓、大琴，多閲讀及帶孩子去戶外玩樂。

▲ （黃建輝攝）

本身很喜歡旅行的嘉兒，大女兒兩歲以下時已乘搭10多次飛機探親及外出旅行，惟疫情下，好多時只能留在家中，她會和女兒在家焗蛋糕、畫畫，

希望每一日做些有意義的事，焗一個蛋糕、畫一幅畫，或和她做10分鐘運動，

有了兩位女兒，嘉兒有女萬事足，做了媽媽後，最大感受是更開心及開朗，

因為我覺得，人生好圓滿，我有這兩名這麽可愛的女兒，我都好嚮往，將我一切都給予她們。

TOPick推出小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載︰bit.ly/2X96KAZ

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報︰bit.ly/3bebLM2

場地：BKW partyroom

記者：黃存新、梁節儀