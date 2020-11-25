【新冠肺炎】4名會員確診及初步確診　菲力偉健美集團尖沙咀及銅鑼灣會所關閉至12月8日

▲ 菲力偉尖沙咀及銅鑼灣會所延長暫停營業。

新冠肺炎疫情持續，今日新增85宗確診個案。菲力偉健美集團今日（25日）發聲明指，今天知悉有3名會員確診新冠肺炎及1名會員初步確診，為安全起見，尖沙咀及銅鑼灣會所將延長關閉14天至12月8日，並於12月9日（星期四）重開。

聲明指，集團於今天知悉有三名會員確診新型冠狀病毒及一名會員初步確診新冠肺炎，3人於過去14天曾於11月11至14日、16至21日及23日到訪尖沙咀會所參與運動課堂，其中一名會員同時於11月11日進行身體療程、11月18日進行面部和身體療程及11月19日享用過餐飲服務。

根據衞生防護中心告之，初步確診會員於11月22日及23日曾到訪銅鑼灣會所參與運動課堂。為安全起見，菲力偉尖沙咀及銅鑼灣會所將延長關閉14天至12月8日，並於12月9日（星期四）重開。

聲明又稱，中心在暫停營業期間會採取以下措施：

全面徹底清潔及消毒兩間會所；

為兩間會所員工再次進行新型冠狀病毒測試，結果呈陰性方可上班；

所有導師由最後一天於尖沙咀/銅鑼灣會所教班日期起計隔離14天，並再次進行新型冠狀病毒測試，結果呈陰性方可於其他會所教堂；

所有菲力偉會所之運動課堂及餐飲服務暫停14天至12月8日；

11月11日至23日期間曾往尖沙咀及銅鑼灣會所之會員請於關閉期間暫停前往菲力偉太古城會所、inSkin及Beauty Glow分店，以減低交叉感染及傳播風險；

所有運動會籍，將獲自動延期。

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記者：郭詩詩