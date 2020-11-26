【獨臂鬥士】患癌截肢堅強完成小六試後病逝　父母忍喪子之痛代領優異成績表

▲ 新加坡一名12歲癌童忍痛完成小六畢業試，卻不幸在放榜前2周病逝。

新加坡一名患癌的12歲男童，病中仍堅強求學，並忍受著病痛完成小六畢業試，可惜他不幸在放榜前2周病逝。男童的父母代兒子領取成績表，為他考獲優異成績感到欣慰，更指會將成績表放在亡兒的靈位前。

據新加坡《聯合早報》及《中國報》報道，12歲男童李安哲於8個月大時發現左前臂有一個小腫塊，其後確診患上橫紋肌肉瘤（Rhabdomyosarcoma），這是兒童癌症中其中一類軟組織惡性腫瘤。他經過手術、化療和電療後，一直健康度過往後的7年。

自8個月大多次患癌復發

安哲是家中的獨子，其47歲的爸爸李國成是培訓經理，而45歲的媽媽盧慧玲是前幼兒教師。媽媽指出，兒子小二時再次發現左前臂有腫塊，這次確診名為骨肉瘤（Osteosarcoma）的骨癌。

醫生為安哲開刀去除癌組織，不過他9歲時左手腕骨又有腫瘤，不幸地骨癌復發。醫生指只能截去左前臂抗癌，即使雙親為兒子需截肢感到心痛，但為了兒子保命亦同意了。爸爸安慰兒子「比起生命，前臂是很小的代價」，年紀小小的安哲也勇敢接受自己獨臂的事實。

截肢後的安哲努力學習用獨臂生活，在病床上發奮讀書，更獲就讀的雅德小學頒發「勇士獎」。命運弄人，安哲去年中骨癌再度復發，雖做手術切除右鎖骨上的腫瘤，但癌細胞已擴散至肺部。直至今年4月至5月，醫生為他切除肺部小腫塊。

病中積極求學堅持考試

縱使安哲5度患癌，他仍然嘗試正常地生活，積極求學，不願被標籤為殘疾人士，甚至忍著病痛在10月初完成今年新加坡的小六會考。只可惜安哲在兩周前進行第7次手術，不幸因失血過多，導致心臟衰竭，於本月13日離世。

昨日（25日）是新加坡小六會考放榜的日子，安哲的父母代亡兒到學校領成績。安哲考獲220分，奪得2A及2B佳績。父母表示兒子很喜歡讀書，會保留他的正本成績表，以作紀念，並將成績表副本放在他的靈位前。

而安哲的爸爸亦不幸在今年8月確診結腸癌，當時安哲以自身經驗鼓勵爸爸勇敢抗癌，爸爸聽後心痛兒子多年來所承受的病病。

TOPick推出小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載︰bit.ly/2X96KAZ

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報︰bit.ly/3bebLM2

責任編輯︰王明芳