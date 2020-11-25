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【施政報告2020】擬20年後禁售傳統燃油車輛 　明年首季公布全民轉用電動車路線圖

社會 19:22 2020/11/25

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熱門 施政報告2020 超市大搜查 防敏 港大藏屍案 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮

行政長官林鄭月娥指，本港正按《香港氣候行動藍圖2030+》，致力爭取在2050年前實現碳中和，會在明年中更新《行動藍圖》，定下更進取的減碳排放策略和措施。(經濟日報資料圖片)

行政長官林鄭月娥指，本港正按《香港氣候行動藍圖2030+》，致力爭取在2050年前實現碳中和，會在明年中更新《行動藍圖》，定下更進取的減碳排放策略和措施。

林鄭指，環境局在未來一年，計劃推出廢物管理長遠策略藍圖，以及首份電動車普及化路線圖等，並為停售傳統燃油私家車籌劃目標及更新《香港清新空氣藍圖》。她說指，政府會研究各種減碳方法，包括探索不同零碳能源和減碳技術、提高新建和現有建築物的能源效益、及推動零碳車輛和綠色運輸等。 

本港已登記私家車數目是64.3萬輛，當中汽油私家車有61.5萬輛，而電動私家車佔1.6萬輛，佔2.5%。政府消息人士指，全球各國已定出在2030至2040年間，停售傳統燃油私家車，預料香港亦會跟隨；排放較少的混能車在歐美地區的銷量亦已經開始下跌，預料未來亦將會式微，將會一併停售。 

至於垃圾徵費條例草案，政府消息人士稱，減廢是全球趨勢，會全力以赴，謀求立法會通過草案，又指即使通過後，當局亦會至少給予社會一年至年半時間的緩衝期。

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記者：洪芷晴
 

香港 施政報告 垃圾徵費 電動車 運輸 環境局 立法會 林鄭月娥 廢物管理

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