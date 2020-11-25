【施政報告2020】60至64歲2元乘車可在2021至22年度落實　長者生活津貼合併無時間表

▲ 特首林鄭月娥在施政報告稱，已大致完成60至64歲長者2元乘車優惠的內部評估，可在2021至22年度內逐步落實。（資料圖片）

特首林鄭月娥年初提出將長者2元乘車優惠擴展至60至64歲人士，在施政報告中終有進展。政府稱已大致完成內部評估，在有效打擊和防止濫用的前提下，會把所需撥款納入2021至22年度財政預算案，在該年度內逐步落實。

消息人士指，政府內部評估差不多完成，仍在計算數字，暫時未有計劃細節，又稱打擊濫用的方法不外乎利用科技和執法。

而林鄭月娥年初公布的措施中，亦包括將普通及高額長者生活津貼合併，並提高資產上限至50萬元，但施政報告稱會再評估實行時間。據了解，當局估計措施讓額外15萬名長者受惠，屆時每年恆常開支達50億元，但因應疫情和經濟環境，政府需要審視財政變化，「錢都多……政府大數要小心睇。」

至於在勞顧會陷入爭議的調整俗稱勞工假的法定假日至17日，消息人士稱，調整勞工假「不是容易題目」，勞顧會上勞資雙方的訴求很清楚，而政府制定方案時已全盤考慮雙方意見及本港的經濟情況。消息又指，政府目標仍在2022年增加第一日假期，期望明年到立法會人力事務委員會諮詢，並在今屆政府任期內提交到立法會修改法例。

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記者：徐紹軒