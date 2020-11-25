周梓樂死因研訊續　消防隊長指當日沒有要求警方協助

▲ 消防隊長詹德鵬今到死因裁判法院作供。(王仁昌攝)

去年11月4日科大學生周梓樂疑於將軍澳尚德邨停車場墮樓後去世，死因研訊今（25日）續訊。消防隊長詹德鵬供稱，當日有隊員告知發現傷者，他遂聯絡控制中心調派救護車到場。警方代表盤問時，指詹當日在趕赴事發停車場及救援工作期間，沒有要求警方協助，問及詹是否認為無需要。詹同意，又指認為救援工作是優先。

消防隊長詹德鵬供稱，他駐守寶林消防局，於2019年11月4日凌晨，消防局收到自動火警警報，他與隊員乘坐升降台消防車前往尚德邨停車場A，其後在該停車場的消防控制室會合同事後，他指派各隊員到停車場各層巡視，及後消防隊目黎偉傑告知發現傷者。

詹續供稱，他遂與消防總隊目鄭樹榮前往停車場2樓，並在途中匯合消防員岑嶺峯，其間他亦向控制中心要求調配派救護車，他們及後被市民帶到傷者位置。

詹指當時傷者臉及頭均有血，手腳顫動，同事照顧傷者，而他則觀察現場及確認位置，及後救護車約於1時34分到場，他遂指派黎前往停車場地下為救護員帶路，傷者其後由救護員接手。詹又指曾有防暴警經過，但沒有接觸。

死因研訊主任播放當日詹與控制中心的對話錄音，內容顯示詹指有途人受傷，應該是從高處墮下，並要求調派救護車。控制中心確認位置後問及詹，停車場的自動火警警報是否與聚眾活動或催淚彈有關。詹指是因為有消防撳手遭人打破，指屬警鐘誤鳴。

警方代表盤問及詹當時趕赴停車場途中，如有阻礙，詹可以要求警方開路，但詹沒有這樣做，是否因為詹認為毋須警方協助，詹同意。

警方代表又問及詹，是否認為救護工作不須警方幫助，所以當時沒有要求警方協助。詹指認為救援工作是優先。警方遂指，即詹認為救護員優先負責救援工作。詹同意。研訊明(26日)續。

實時追蹤香港各地區疫情個案，立即下載經濟日報App：https：//bit.ly/2JdOaiS

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https：//bit.ly/2JdOaiS

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https：//bit.ly/3bebLM2

記者：王仁昌