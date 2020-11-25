【施政報告2020】天水圍臨時街市引入營辦商管理新方式　首要保持街市衞生及暢旺

▲ 食衞局局長陳肇始早前到天幕街市視察。

天水圍天秀路公園旁的食環署天幕臨時街市，最快於今年內啟用。今年《施政報告》提到短期內啟用天水圍臨時街市，並推行全新營運模式，以加強服務承辦商的管理角色，令街市生意興旺；當局亦會開展香港仔街市全面翻新工程，安裝冷氣及擴大每個檔販面積。

據了解，以往食環署街市由署方自己營運，因應食環署已久未有新街市，故藉天幕臨時街市引入新營運模式，將找尋營辦商管理街市，以保持街市清潔衞生，及需作推廣令街市暢旺，街市內將有40個攤檔，當中4個屬臨時檔、36個屬固定攤檔。

消息人士稱，因應區議會反映盼街市可惠及當區居民，天幕臨時街市將提供10個攤檔予天水圍居民原區就業，並有12個攤檔予無經驗人士經營。被問及屆時營運成本可會轉嫁至檔販，消息人士指出，攤檔租金將參考差餉物業估價署於同區、同類型商戶的租金，強調不會將營運成本可轉嫁予檔販。

另外，當局亦擬翻新香港仔街市，消息人士稱現時香港仔街市樓高數層，料翻新後將擴大每個攤檔面積，屆時攤檔數目將減少，同時會為街市安裝冷氣系統。

至於港府早前資助街市使用非接觸式付款，計劃將於本月底截止，消息人士指全港97個食環署公眾街市涉1.2萬個街市檔戶，至前日(23日)已有1900個街市檔戶申請參與，強調計劃屬自願參與性質，未設參與街市檔戶數目目標；惟提到不少街市檔戶因擔心安裝手續費及慣性使用現金交易，而未欲參與。

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記者：陳正怡