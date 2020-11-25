【施政報告2020】深水埗康健中心明年中啟用　推先導計劃為糖尿病或高血壓者資助醫療服務

▲ 葵青地區康健中心至今營運已一年。（經濟日報資料圖片）

本港首個地區康健中心設於葵青區，至今營運已一年，今日公布的《施政報告》提到深水埗康健中心將於明年中啟用，並會推公私營協作先導計劃，為初次確診糖尿病或高血壓的中心會員，提供受資助的醫療服務。

今日公布新一份《施政報告》研究於地區康健中心設立公私營協作先導計劃，為初次確診糖尿病或高血壓的中心會員，提供受資助的醫療服務。據了解，深水埗康健中心將於明年中啟用後先行該先導計劃，中心會員如初確診糖尿病或高血壓，可到該區網絡醫生接受資助醫療服務。

消息稱，黃大仙康健中心因位處新建公共屋邨內，料需2022年才啟用，南區、荃灣、屯門及元朗區康健中心料於今年底或明年初招標；而11個作過渡之用的地區康健站，已邀請有興趣的機構提交申請，至截止後接獲54個機構申請，當局明年會陸續就申請機構研究。

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記者：陳正怡