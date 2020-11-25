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【新冠肺炎】康文署明起暫停接受舞蹈活動申請　周六起不准在署方室內設施進行舞蹈活動

社會 22:01 2020/11/25

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熱門 施政報告2020 超市大搜查 防敏 港大藏屍案 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮

康樂及文化事務署今日(25日)宣布，因應新冠肺炎最新情況，將實施以下疫情防控措施。

明日(26日)起，康文署會暫停接受及處理租訂室內設施進行舞蹈活動（演出前的綵排除外）的申請，並由本周六(28日)起暫停准許在室內設施進行舞蹈活動（演出前的綵排除外），直至另行通告。另外，由本周五（27日）起所有使用康文署轄下舞蹈室、活動室、多用途活動室及健身室的人士，除進行第599F章公告的指定運動項目外，必須一律全程佩戴口罩。
　　
在康體活動方面，康文署由本周六會暫停接受各項舞蹈訓練班及同樂日的報名申請，並暫停舉辦所有舞蹈活動。康文署會為受影響的收費活動參加者安排全數或部分退款。文化設施方面，所有博物館，包括香港科學館和香港太空館，將暫停開放部分互動展覽設施及所有兒童設施，並繼續限制參觀人數。

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責任編輯：蘇文軒

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