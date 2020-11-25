【施政報告2020】六紀律部隊罕有齊發聲明支持　鄧炳強：致力令香港成最安全城市

▲ 行政長官林鄭月娥發表新一份施政報告。（梁偉榮攝）

特首林鄭月娥今日(25日)發表新一份《施政報告》，六個紀律部隊首長，以及多個公營機構都罕有地，分別發表聲明表示歡迎。

警務處處長鄧炳強表示，未來定必帶領警隊，與其他紀律部隊共同努力維護國家及香港安全。警隊會嚴正執法，竭盡所能捍衛香港。如有任何人犯法，不論其身分或背景，必定會公平公正、不偏不倚依法處理。

香港海關關長鄧以海則稱，報告內容令人鼓舞，為未來的工作定下方向及策略。海關會竭力配合政府落實政策，包括於皇崗口岸實施「一地兩檢」的便民利民措施，並緊守崗位，與其他紀律部隊同心協力，為維護國家安全。

消防處處長梁偉雄及入境處處長區嘉宏亦分別指，報告的多項措施在政治體制上正本清源，以及認為《施政報告》政策有助香港長期繁榮安定，讓香港重回正軌。

至於懲教署署長胡英明表明，懲教署將配合報告容，就監獄管理引入智能元素，加強執法及防疫能力，透過社區教育項目，培養具有國家情懷和奉公守法意識的年輕一代等，與各紀律部隊聯手，使社會經濟恢復正常秩序。



飛行服務隊總監胡偉雄則稱，會以專業和承擔的態度，為市民提供緊急救援服務及支援各執法機關維持治安及維護國家安全。

另外，醫院管理局、大學教育資助委員、電影發展局等亦發聲明表示支持。醫管局主席范鴻齡指《施政報告》內有關醫療服務的措施，將有助提升公營醫療服務的質素及加強對病人的支援。

教資會主席唐家成及教育統籌委員會主席雷添良，就報告推出「傑出創科學人計劃」表示支持。唐家成相信，這能加強大學在全球招攬傑出科研人才的能力，將會繼續與各大學緊密合作，推動高等教育的可持續發展。

雷添良認為，加大力度支持大學吸引國際知名的STEM（即科學、科技、工程和數學學科）學者和其團隊來港任職，進行STEM相關研究工作，讓本港大學匯萃全球人才，並在創科教研活動更上一層。

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責任編輯：李淇