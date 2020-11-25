視障者競走訓練 達傷健共融

▲ 競步人生訓練計劃為每名視障學員配對一名健視領路員（愛樂盟扶輪社提供圖片）

為鼓勵視障人士做運動強身健體，有志願團體正舉辦香港首個專為視障人士而設的競走訓練課程，更藉此讓他們與健視領路員互動，促進傷健共融。

健視領路員協助

香港愛樂盟扶輪社與不倒翁共融運動協會由本月7日至下月12日，舉辦「競步人生訓練計劃」，為15名視障人士提供6節訓練。課程由香港業餘田徑總會競走教練楊文駿執教，並有22名來自愛樂盟及不倒翁的領路員提供協助，日前已在葵涌運動場順利完成兩節訓練。

多名視障學員上畢首節課後均表示以往很少做運動，競步訓練令他們對運動的興趣大增，也發現自己原來可掌握競步技巧，多了信心。有學員分享，上課後小腿有點抽筋，但完全不減訓練的動力，反而察覺應多做運動。

愛樂盟扶輪社社長何迪芝指出， 競步是有400年歷史的運動，已成為奧運項目，但香港首次有視障人士參與競步。他勉勵學員要聆聽內心的節奏，邁出成功腳步。

不倒翁共融運動協會會長梁小偉是知名視障跑手，跑遍南北極，走過戈壁沙漠，是全港首名取得長跑教練牌的視障人士， 「長跑改變了我的人生。我做得到，我相信其他視障人士一樣做得到。藉着體育運動， 跳出既定框框，世界便不一樣。」

責任編輯：姚沛鏞

