岸邊巨喉管8個月才清理 義工批當局無視大型垃圾

▲ 審計署發現，曾有大型喉管在屯門龍鼓洲待上8個月才獲清除。（審計署提供圖片）

香港廢物量驚人，最新審計報告首兩章聚焦政府處理海上和沿岸垃圾的種種不足。屯門小島曾有巨型喉管花上8個月才移除，有義工批評當局對個別地方的大型垃圾視若無睹。

本港漂浮垃圾由海事處收集；沿岸垃圾則由漁護署、食環署和康文署負責，3署去年共收集了3,856公噸。

審計署批評，環保署對沿岸垃圾的監測工作偏離預定時限，最長遲了106天；漁護署移除沖至岸邊的大型物件亦需時甚久，如該署早於去年12月已發現龍鼓洲海岸公園發現兩個紅色喉管結構物，環保署未幾要求跟進，漁護署輾轉尋求海事處協助，至今年7月29日才由海事處承辦商移除。

官方清理準則 義工無法理解

每周至少義務清理垃圾一次的「海洋拾荒者Kitti」表示，無法理解官方派誰去哪裏清理垃圾的準則，「我不知為何有些位他們肯去做，有些位卻長期不去做。」她舉例，大埔馬屎洲除了鬼網，也有很多大型傢俬垃圾，如梳化和電視。通報政府時，對方卻只會撿走義工已執拾好的垃圾袋，「有40包垃圾，就只拿走那40包，周邊的垃圾卻不會碰。」

▲ Kitti批評，政府接獲通知後只撿走義工執拾的圾圾，無視旁邊的梳化。（海洋拾荒者Kitti圖片）

Kitti指，歷年來遇過「奇奇怪怪」的垃圾不一而足，西貢羊洲見過膠滑水梯、白沙洲有膠艇，有些源自水上作業者，有些則來自內地。

本月上旬，300多名法國籍為主的義工曾到全港8個海岸清理，共收集到3.78公噸垃圾，包括雪櫃、消防器材和輪胎等。

記者：姚沛鏞