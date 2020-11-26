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【新冠肺炎】11月25日新增85宗確診遍布18區　北角丹拿花園維港頌賽西湖大廈上榜（一文看清確診大廈名單）

社會 00:26 2020/11/26

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熱門 施政報告2020 超市大搜查 防敏 港大藏屍案 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮

11月25日新增85宗確診遍布18區，有患者居住北角賽西湖大廈。資料圖片

本港新冠肺炎疫情急速惡化，11月25日新增85宗確診個案，除了1宗輸入個案，其餘84宗均為本地感染，源頭不明個案亦高達16宗。衞生署衞生防護中心晚上公布新增確診者居住大廈名單遍布18區，以東區8宗個案最多，單在北角就有5幢大廈上榜，分別居於雲景道10號、丹拿花園1座、維港頌1座、賽西湖大廈12座及順利大廈；半山花園台更連日出現新確診個案。

而九龍城、深水埗及大埔各有7宗個案；中西區及沙田亦各有6宗。各區中產屋苑亦上榜，包括德福花園P座、牛池灣峻弦1座、將軍澳峻瀅2座、新寶城4座、維景灣畔5座、黃埔花園、九龍塘碧華花園、美孚新邨2期、青衣灝景灣6座、海欣花園2座、盈翠半島10座等。

18區確診個案居住大廈名單：

中西區(6)

  • 西營盤皇后大道西206號
  • 西營盤適安大廈
  • 西營盤適安大廈
  • 半山區花園台2座
  • 半山區花園台2座
  • 西營盤僑發大廈後座(A座)

灣仔(4)

  • 銅鑼灣珠城大廈
  • 灣仔廣德大廈
  • 灣仔廣德大廈
  • 跑馬地綿發街10-12號

東區(8)

  • 西灣河太安樓
  • 北角雲景道10號
  • 北角丹拿花園1座
  • 北角維港頌1座
  • 北角賽西湖大廈12座
  • 西灣河君悅軒
  • 鰂魚涌南豐新邨12座
  • 北角順利大廈

南區(2)

  • 香港仔南景花園
  • 薄扶林華富邨華光樓、鴨脷洲利東邨東昇樓

觀塘(5)

  • 九龍灣麗晶花園6座
  • 九龍灣德福花園P座
  • 牛頭角樂華南邨安華樓
  • 藍田康柏苑龍柏閣
  • 秀茂坪寶達邨達富樓

黃大仙(5)

  • 黃大仙黃大仙上邨耀善樓
  • 牛池灣峻弦1座
  • 鑽石山富山邨富信樓ll
  • 牛池灣彩雲邨明麗樓
  • 黃大仙黃大仙下邨龍輝樓

九龍城(7)

  • 紅磡隆基大樓
  • 九龍城東頭邨旺東樓
  • 九龍塘渭州道
  • 土瓜灣靠背壟道155號
  • 九龍塘碧華花園5座
  • 九龍塘春苑
  • 紅磡黃埔花園5期青樺苑8座

油尖旺(5)

  • 旺角新興大廈
  • 旺角廣裕大廈
  • 旺角安美大廈
  • 旺角通菜街130號
  • 大角咀柏豐28

深水埗(7)

  • 荔枝角美孚新邨2期吉利徑1號
  • 長沙灣麗寶花園2座
  • 深水埗醫局街147號
  • 深水埗鴨寮街245號
  • 長沙灣星匯居2座
  • 長沙灣李鄭屋邨孝廉樓
  • 荔枝角盈暉臺2座

西貢(5)

  • 將軍澳峻瀅2座
  • 將軍澳新寶城4座
  • 將軍澳維景灣畔5座
  • 將軍澳維景灣畔5座
  • 將軍澳康盛花園5座

沙田(6)

  • 沙田沙田頭村
  • 沙田好運中心楓林閣
  • 馬鞍山西沙路樟木頭村
  • 沙田銀禧花園7座
  • 大圍金禧花園3座
  • 沙田秦石邨石瑩樓

大埔(7)

  • 大埔新翠山莊
  • 大埔錦山村
  • 大埔富善邨善翠樓
  • 大埔嘉豐花園7座
  • 大埔大埔大廈
  • 大埔運頭塘邨運來樓
  • 大埔船灣陳屋村

北區(2)

  • 粉嶺軍地虎地排
  • 粉嶺綠悠軒2座

葵青(4)

  • 青衣灝景灣6座
  • 葵涌祖堯邨啓謙樓
  • 青衣海欣花園2座
  • 青衣盈翠半島10座

荃灣(3)

  • 汀九疊翠苑
  • 荃灣韻濤居B座
  • 荃灣石圍角邨石菊樓

元朗(1)

  • 元朗新時代廣場1座

屯門(2)

  • 屯門欣田邨俊田樓
  • 屯門藍地順風圍

離島(2)

  • 愉景灣蘅峰彩暉閣
  • 東涌逸東邨享逸樓

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責任編輯　李志強

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