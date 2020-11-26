【新冠肺炎】11月25日新增85宗確診遍布18區　北角丹拿花園維港頌賽西湖大廈上榜（一文看清確診大廈名單）

▲ 11月25日新增85宗確診遍布18區，有患者居住北角賽西湖大廈。資料圖片

本港新冠肺炎疫情急速惡化，11月25日新增85宗確診個案，除了1宗輸入個案，其餘84宗均為本地感染，源頭不明個案亦高達16宗。衞生署衞生防護中心晚上公布新增確診者居住大廈名單遍布18區，以東區8宗個案最多，單在北角就有5幢大廈上榜，分別居於雲景道10號、丹拿花園1座、維港頌1座、賽西湖大廈12座及順利大廈；半山花園台更連日出現新確診個案。

而九龍城、深水埗及大埔各有7宗個案；中西區及沙田亦各有6宗。各區中產屋苑亦上榜，包括德福花園P座、牛池灣峻弦1座、將軍澳峻瀅2座、新寶城4座、維景灣畔5座、黃埔花園、九龍塘碧華花園、美孚新邨2期、青衣灝景灣6座、海欣花園2座、盈翠半島10座等。

18區確診個案居住大廈名單：

中西區(6)

西營盤皇后大道西206號

西營盤適安大廈

西營盤適安大廈

半山區花園台2座

半山區花園台2座

西營盤僑發大廈後座(A座)

灣仔(4)

銅鑼灣珠城大廈

灣仔廣德大廈

灣仔廣德大廈

跑馬地綿發街10-12號

東區(8)

西灣河太安樓

北角雲景道10號

北角丹拿花園1座

北角維港頌1座

北角賽西湖大廈12座

西灣河君悅軒

鰂魚涌南豐新邨12座

北角順利大廈

南區(2)

香港仔南景花園

薄扶林華富邨華光樓、鴨脷洲利東邨東昇樓

觀塘(5)

九龍灣麗晶花園6座

九龍灣德福花園P座

牛頭角樂華南邨安華樓

藍田康柏苑龍柏閣

秀茂坪寶達邨達富樓

黃大仙(5)

黃大仙黃大仙上邨耀善樓

牛池灣峻弦1座

鑽石山富山邨富信樓ll

牛池灣彩雲邨明麗樓

黃大仙黃大仙下邨龍輝樓

九龍城(7)

紅磡隆基大樓

九龍城東頭邨旺東樓

九龍塘渭州道

土瓜灣靠背壟道155號

九龍塘碧華花園5座

九龍塘春苑

紅磡黃埔花園5期青樺苑8座

油尖旺(5)

旺角新興大廈

旺角廣裕大廈

旺角安美大廈

旺角通菜街130號

大角咀柏豐28

深水埗(7)

荔枝角美孚新邨2期吉利徑1號

長沙灣麗寶花園2座

深水埗醫局街147號

深水埗鴨寮街245號

長沙灣星匯居2座

長沙灣李鄭屋邨孝廉樓

荔枝角盈暉臺2座

西貢(5)

將軍澳峻瀅2座

將軍澳新寶城4座

將軍澳維景灣畔5座

將軍澳維景灣畔5座

將軍澳康盛花園5座

沙田(6)

沙田沙田頭村

沙田好運中心楓林閣

馬鞍山西沙路樟木頭村

沙田銀禧花園7座

大圍金禧花園3座

沙田秦石邨石瑩樓

大埔(7)

大埔新翠山莊

大埔錦山村

大埔富善邨善翠樓

大埔嘉豐花園7座

大埔大埔大廈

大埔運頭塘邨運來樓

大埔船灣陳屋村

北區(2)

粉嶺軍地虎地排

粉嶺綠悠軒2座

葵青(4)

青衣灝景灣6座

葵涌祖堯邨啓謙樓

青衣海欣花園2座

青衣盈翠半島10座

荃灣(3)

汀九疊翠苑

荃灣韻濤居B座

荃灣石圍角邨石菊樓

元朗(1)

元朗新時代廣場1座

屯門(2)

屯門欣田邨俊田樓

屯門藍地順風圍

離島(2)

愉景灣蘅峰彩暉閣

東涌逸東邨享逸樓

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責任編輯 李志強