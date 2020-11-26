【新冠肺炎】11月25日新增85宗確診遍布18區 北角丹拿花園維港頌賽西湖大廈上榜（一文看清確診大廈名單）
社會 00:26 2020/11/26
本港新冠肺炎疫情急速惡化，11月25日新增85宗確診個案，除了1宗輸入個案，其餘84宗均為本地感染，源頭不明個案亦高達16宗。衞生署衞生防護中心晚上公布新增確診者居住大廈名單遍布18區，以東區8宗個案最多，單在北角就有5幢大廈上榜，分別居於雲景道10號、丹拿花園1座、維港頌1座、賽西湖大廈12座及順利大廈；半山花園台更連日出現新確診個案。
而九龍城、深水埗及大埔各有7宗個案；中西區及沙田亦各有6宗。各區中產屋苑亦上榜，包括德福花園P座、牛池灣峻弦1座、將軍澳峻瀅2座、新寶城4座、維景灣畔5座、黃埔花園、九龍塘碧華花園、美孚新邨2期、青衣灝景灣6座、海欣花園2座、盈翠半島10座等。
18區確診個案居住大廈名單：
中西區(6)
- 西營盤皇后大道西206號
- 西營盤適安大廈
- 西營盤適安大廈
- 半山區花園台2座
- 半山區花園台2座
- 西營盤僑發大廈後座(A座)
灣仔(4)
- 銅鑼灣珠城大廈
- 灣仔廣德大廈
- 灣仔廣德大廈
- 跑馬地綿發街10-12號
東區(8)
- 西灣河太安樓
- 北角雲景道10號
- 北角丹拿花園1座
- 北角維港頌1座
- 北角賽西湖大廈12座
- 西灣河君悅軒
- 鰂魚涌南豐新邨12座
- 北角順利大廈
南區(2)
- 香港仔南景花園
- 薄扶林華富邨華光樓、鴨脷洲利東邨東昇樓
觀塘(5)
- 九龍灣麗晶花園6座
- 九龍灣德福花園P座
- 牛頭角樂華南邨安華樓
- 藍田康柏苑龍柏閣
- 秀茂坪寶達邨達富樓
黃大仙(5)
- 黃大仙黃大仙上邨耀善樓
- 牛池灣峻弦1座
- 鑽石山富山邨富信樓ll
- 牛池灣彩雲邨明麗樓
- 黃大仙黃大仙下邨龍輝樓
九龍城(7)
- 紅磡隆基大樓
- 九龍城東頭邨旺東樓
- 九龍塘渭州道
- 土瓜灣靠背壟道155號
- 九龍塘碧華花園5座
- 九龍塘春苑
- 紅磡黃埔花園5期青樺苑8座
油尖旺(5)
- 旺角新興大廈
- 旺角廣裕大廈
- 旺角安美大廈
- 旺角通菜街130號
- 大角咀柏豐28
深水埗(7)
- 荔枝角美孚新邨2期吉利徑1號
- 長沙灣麗寶花園2座
- 深水埗醫局街147號
- 深水埗鴨寮街245號
- 長沙灣星匯居2座
- 長沙灣李鄭屋邨孝廉樓
- 荔枝角盈暉臺2座
西貢(5)
- 將軍澳峻瀅2座
- 將軍澳新寶城4座
- 將軍澳維景灣畔5座
- 將軍澳維景灣畔5座
- 將軍澳康盛花園5座
沙田(6)
- 沙田沙田頭村
- 沙田好運中心楓林閣
- 馬鞍山西沙路樟木頭村
- 沙田銀禧花園7座
- 大圍金禧花園3座
- 沙田秦石邨石瑩樓
大埔(7)
- 大埔新翠山莊
- 大埔錦山村
- 大埔富善邨善翠樓
- 大埔嘉豐花園7座
- 大埔大埔大廈
- 大埔運頭塘邨運來樓
- 大埔船灣陳屋村
北區(2)
- 粉嶺軍地虎地排
- 粉嶺綠悠軒2座
葵青(4)
- 青衣灝景灣6座
- 葵涌祖堯邨啓謙樓
- 青衣海欣花園2座
- 青衣盈翠半島10座
荃灣(3)
- 汀九疊翠苑
- 荃灣韻濤居B座
- 荃灣石圍角邨石菊樓
元朗(1)
- 元朗新時代廣場1座
屯門(2)
- 屯門欣田邨俊田樓
- 屯門藍地順風圍
離島(2)
- 愉景灣蘅峰彩暉閣
- 東涌逸東邨享逸樓
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責任編輯 李志強