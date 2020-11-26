【一代球王】阿根廷球王馬勒當拿心臟病逝世 終年60歲

▲ 一代球王馬勒當拿逝世，終年60歲。

阿根廷球王馬勒當拿逝世，終年60歲。據據路透社及阿根廷等傳媒報道指，馬勒當拿在本個月初接受了腦部手術移除頭顱內的血凝塊（硬腦膜下血腫）後，於今個月12日出院在私人住宅中休養。

可是馬勒當拿在休養期間因為心臟病去世，終年60歲。

生於阿根廷首都布宜諾斯艾利斯的馬勒當拿，是世界足球史上傳奇球星之一，他可以踢前場任何位置，用左腳帶球，其盤帶技術可說是舉世無雙，射門技術亦是頂尖水平，但同時他也是最具爭議的球員。

馬勒當拿於1986年憑率領阿根廷奪世界盃冠軍，可是當年他在半準決賽對英格蘭時，所進的其中一球是用手打進龍門，後來他辯稱這是「上帝之手」。

馬納當拿曾效力阿根廷小保加、西班牙班霸巴塞隆拿及意大利拿坡里等勁旅，至1997年掛靴。之後，他轉當教練，曾於2008至2010年執教阿根廷國家隊。

他在10月30日度過60大壽，可是在11月2日因貧血和脫水被送往阿根廷布宜諾斯艾利斯一家醫院，至11月3日照磁力共震後發現腦部有硬膜下血腫，須動手術清除，當時手術後康復進度良好，但仍要留院。可是在出院休養期間，卻因心臟病去世。