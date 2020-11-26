【跳舞群組】林作公開影片力證林母已走佬上內地　暗嘲媽媽：有人就係有特權？【有片】

▲ 林作繼續踢爆媽媽的行蹤。

言論一向惹火的林作，昨天（11月25日）在社交平台聲稱母親王莉妮是「跳舞群組」，而且更踢爆林母已「走佬」返內地，寫道：「我媽媽係跳舞群組嘅。不過佢醒目，收到風有人有嘢，走咗佬先。老母永遠係至醒目。依家喺內地風流快活。」。

【大義滅親】林作聲稱媽媽是「跳舞群組」 大義滅親踢爆媽媽走佬上內地

▲ 林作與母親。（取自林作facebook）

林作繼續舉報母親

此帖文一出引網上討論，有稱讚林作能夠「大義滅親」，亦有指林作連母親也出賣實在太過份，林作回應：「我老母不知幾開心。」

此外，有人指就算林母成功上內地，也要接受14天的隔離檢測。

不過林作在昨晚再在社交平台上載一段一位疑是林母在內地豪宅邊拍短片，邊興趣說：「終於返到屋企喇，各位。」

林作並寫道：

一邊廂，有網民留言指：「佢媽返大陸一樣要做檢測要14天隔離，咁都叫走佬？ :roll_eyes: 佢真係吹水吾抹咀。」 另一邊廂，網上流傳一段疑似林作母親獨特高昂聲音之片段，顯示其本人正位於一坐擁優美風景之住所，並非正常到達內地後需隔離之兩星酒店。據調查顯示，林作老母並未在內地隔離滿14日。 莫非，有人就係有特權，富人就係能人所不能？ 莫非，仍然有人能夠馬照跑舞照跳？

【不是裙腳仔】林作公開指控母親種種不是 護花力保裕美：不要再公開地侮辱我的女朋友

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林作曾為裕美數母親的不是

經常在社交平台言行出位的林作，早前已在社交平台發長文，力陳媽媽王莉妮種種不是，當中包括直指她對裕美不尊重，聲明拒絕與林母再有任何商業合作。

林母因公開不滿兒子跟裕美拍拖，常數落林作女友種種不是，因而令林作跟母親常就女友問題而起爭端。

林作明言：「我無法接受媽媽對權貴的奉承、對平凡人的不屑。我無法接受媽媽的拜金、價值觀的庸俗。」更指媽媽一直對女友裕美不尊重，明言母親「食古不化」。