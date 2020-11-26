【送PS5】豐澤聖誕購物優惠低至4折　大抽獎送PS5及iPhone 12【內附詳情】

▲ 豐澤聖誕購物優惠低至4折， 大抽獎有機會贏得PS5及iPhone 12。（相片由豐澤提供）

聖誕將至，送禮及買份禮物慰勞自己是時候。由即日起至2021年1月3日期間，豐澤全綫門市及eShop網店、將雙綫熱推聖誕購物優惠，易賞錢會員專享逾300件產品勁減優惠低至44折，TechLife by fortress更精選多款至新玩味潮物，由手機電腦、影音產品、智能玩意、大型家電，到煮食神器、電子美容、美髮電器，也一應俱全。

▲ Galaxy Note20 Ultra 5G 智能手機：12+256GB優惠價$8,498（原價$9,198）、12+512GB優惠價$9,298 （原價$9,998）。（相片由豐澤提供）

另外，豐澤更將推出「節日驚喜大抽獎」，由今周日（11月29日）至2021年1月3日期間，iClub或易賞錢會員可以以下3個形式購物，即可自動參加抽獎：

1.由2020年12月7至20日期間，於豐澤eShop網店以優惠碼購買每日指定產品，即可自動參加抽獎。

2. 於4個星期日到指定分店購買產品：

2020年11月29日於沙田新城市廣場TechLife by fortress購買音樂產品；

2020年12月6日於九龍灣德福廣場豐澤 購買家庭電器；

2020年12月13日於銅鑼灣時代廣場 購買美容及個人護理產品；

2020年12月20日於旺角好望角大廈豐澤 購買任何產品，即可自動參加抽獎。

3.豐澤Facebook將於2020年12月5日、9日、12日、16日及19日，直播內公布人氣產品的限時優惠碼，凡用於豐澤eShop網店購買指定產品，即可自動參加抽獎。

▲ Dyson SupersonicTM HD03紅色風筒升級版優惠價$2,980 （原價$3,380）。（相片由豐澤提供）

顧客有機會贏得Sony PS5（價值$3,980、名額5個）、Apple iPhone 12 （價值$6,799、名額5個）、GoPro Hero9 Black 運動相機 （價值$3,500、名額5個）及Bose消噪耳塞 （價值$2,299、名額5個）。

記者：周美好