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【潮物速報】7-11聯乘Sanrio推立體公仔隨身Mini Pouch　8款角色造型購物儲印花可換購

休閒消費 09:47 2020/11/26

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熱門 施政報告2020 超市大搜查 防敏 港大藏屍案 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮

7-Eleven現正聯乘Sanrio，推出一系列可愛又實用的「隨身Mini Pouch」，粉絲要留意喇。

各位Sanrio要留意咯，7-Eleven現正聯乘Sanrio，推出一系列可愛又實用的「隨身Mini Pouch」，全部係Sanrio的角色造型，粉絲必定愛不釋手。這個小物袋子，用柔軟的矽膠物料製造，不黏塵，公仔背後有拉鏈，放置實用小物，如酒精搓手液、鎖匙、八達通、Airpods等，最合適不過。

公仔背後有拉鏈，放置實用小物，如酒精搓手液、鎖匙、八達通、Airpods等，最合適不過。（店舖提供）

這次推出的8款夢幻糖果色系「隨身Mini Pouch」，少女心爆棚！扣在手袋或背囊，手掌size的Mini Pouch（約12厘米高)，實用又可愛，換多幾個當做聖誕小禮物送俾朋友仔，必定無限歡欣！

現凡於7-Eleven購物滿$20（不包括香煙及其他服務項目）即可享印花1張，其後每$10可獲多1張印花。憑8張印花加$65，即可隨機換購「Mini Pouch」2個*，以5張印花加$38，或yuu會員以7,000積分加$1，隨機換購「Mini Pouch」1個*。

*款式隨機分配，不設更換。

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Sanrio characters「隨身Mini Pouch」

換購地點：各大7-Eleven便利店

印花派發日期：即日至2021年1月5日

「隨身Mini Pouch」換購日期：即日至2021年1月8日

記者：Elenor

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