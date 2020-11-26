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【遺愛人間】肥媽以亡夫名義向長者送暖　捐1千飯盒+5千口罩交良心店派發【內附詳情】

娛樂 10:08 2020/11/26

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熱門 施政報告2020 超市大搜查 防敏 港大藏屍案 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮

肥媽以丈夫名義行善。

肥媽（Maria Cordero）丈夫Rick在11月5日不敵病魔離世，肥媽傷心欲絕，奔波為亡夫辦理喪事，並表示會堅強下去。肥媽日前以先夫名義行善，捐出1000個飯盒及5000個口罩，交由一間良心燒味店派發，把Rick的行善精神遺愛人間。

位處灣仔由三姊弟經營的千樂燒味店，由去年5月開始定期派免費飯盒予長者，在疫情爆發後，亦有向長者者派防疫用品。

千樂燒味店展示肥媽送出口罩。（取自facebook）

【肥媽喪夫】丈夫離世後坦言不想見人　肥媽哽咽憶亡夫：從沒想過會走【有片】

日前燒味店在社交平台公布，表示：

肥媽代先夫施曉洋捐贈1000個飯盒及5000個口罩送給長者,本店分5天代為派發。

在此願逝者安息,生者堅強!祝肥媽及其家人平安身體健康!

千個飯盒及5千口罩將分5日在店內派發，日期為：28/11 (4pm）、5/12（4pm）、12/12（4pm）、19/12（4pm）、26/12（4pm），以派籌形式向長者派發。

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良心燒味店

於去年開業的「千樂燒味餐室」由三姊弟一起經營，老闆娘霏霏充滿善心，在新冠肺炎肆虐下，她早已與好友籌集口罩派發給有需要人士。

一向熱心助人的肥媽，今年8月亦向該店贊助100個飯盒送給長者們，店鋪為免長者排隊，當時安排長者進入店內，免費帶飯盒回家享用。

燒味店由三姊弟經營。（經濟日報圖片）

其實肥媽近年很關心社會大眾，今年3月亦跟拍檔陸浩明於大埔向街坊派發口罩，當時他於社交平台說：「以行動去幫助更多有需要的人。」

撰文 : TOPick柴犬出動

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