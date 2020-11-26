【梅根流產】報章撰文自爆7月曾流產　梅根心痛：我正失去第二個孩子

▲ 梅根撰文自爆流產經歷。

英國哈里王子（Prince Harry）與夫人梅根（Meghan Markle）自3月淡出皇室，先到加拿大暫住，其後再搬到美國洛杉磯定居。夫婦育有一子阿奇（Archie），不過梅根近日在報章撰文，透露她在今年7月懷第二胎時不幸流產，當時她在人前故作堅強，然而那卻是「幾乎無法承受的痛苦」。

英國薩塞克斯公爵夫人梅根，本周三（25日）以「我們共同經歷過的失去」（The Losses We Share）為題，在美國《紐約時報》撰文。

▲ 哈里和梅根在2019年5月誕下大仔阿奇。（「sussexroyal」IG圖片）

突感腹部劇痛

她透露，自己在今年7月時懷第二胎，某天她正替1歲多大大仔阿奇換尿片，突然感覺腹部「劇烈抽搐」，她立刻明白事情不對勁。雖然她已痛得跌坐在地上，但仍緊緊抱著孩子，忍痛哼唱搖籃曲安慰阿奇。

我知道當我抱著長子時，我正失去第二個孩子。

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與哈里共同哀悼

雖然梅根很快被送往醫院治理，可惜仍不幸流產。她憶述，數小時後她已躺在醫院的床上，握著哈里的手，她感到哈里的手掌濕透，兩人一起哀悼。

我吻了他的手指關節，那裏已經給我們兩人的眼淚弄得濕透。我看着冰冷的白色牆壁，眼睛濕起來了，我在想我們可怎樣療傷。

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鼓勵流產婦女開口分享

她坦言，自己也曾經在公眾面前故作堅強，直至一次受訪時，記者剛巧問到「你還好嗎」，梅根感動地說了真心話，表示「謝謝你的關心，很少人會問我是否安好」。

梅根形容，流產的悲傷難以承受，很多女性都有類似經歷，每100個女性，就有約10至20人經歷流產，但很少人會公開談論，她認為，有人率先分享，才可啟發更多人開口，踏出康復的第一步。

據了解，梅根是第3名公開向媒體講述流產痛苦的英國王室成員，前兩名成員分別是英女王的外孫女扎拉‧廷德爾（Zara Tindall）和英女王小兒子愛德華的妻子維塞克斯伯爵夫人索菲（Sophie, Countess of Wessex）。

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責任編輯：王明芳