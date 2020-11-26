【愛要及時】父親離世後才感受到他的柔情 莫樹錦：想說「我愛你」已是太遲

▲ 父親仍在身邊時，緊記給他一個擁抱！

爸爸走了，安詳地走了。留下是哀傷，也是喜樂。

喜樂是，他已圓滿無悔地走完人生路。日治黑暗時代喪父，十幾歲的他已是家庭支柱，街頭賣香煙賣火水，和平後限於教育水平，只能在洋行當後生。勤奮向上的小伙子，不甘後人，在夜校學英文學打字，自強不息，數年後便創業，憑着一架租來的打字機和一座電話，便開始其出入口生意。

二十出頭，已是成功小商人，外貌俊朗風流瀟灑，正是他成立大家庭的主因，惟他責任心極重，隨後大半生便為這大家庭打拼，有幸兒女們也不負期望，他的努力直接間接貢獻了這社會。

哀傷固然是生離死別，九十歲高齡離世合理，但合理並不代表合情，情感上總是依依不捨。尤其令人傷感的，是遺物中有屬於每個孩子的檔案，由孩提時第一封給爸爸的信，到出國留學時的書信，再到長大成人後略有成就的記錄，他都仔細保存下來。

過往的父親印象，永遠是高高在上遙不可及，惟他對兒女們的柔情，在離開後才深切感受，再想向他說句「爸爸我愛你」已是太遲。

喪禮上借用李健的歌《父親》：「甚麼時候開始忘記你講給我的故事，甚麼時候開始想念你默默的注視，原諒我啊，從未給你，長大以後的擁抱……」

父親仍在身邊時，緊記給他一個擁抱！