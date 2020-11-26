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【新冠肺炎】消息：今日新增82宗確診個案　涉不明源頭個案

社會 11:22 2020/11/26

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熱門 施政報告2020 超市大搜查 防敏 港大藏屍案 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮

消息指今日新增82宗確診個案。

本港新冠肺炎疫情急速惡化，消息指今日（26日）新增82宗確診個案，涉及不明源頭個案。

昨日新增85宗確診個案，再創3個月以來單日新高，包括1宗輸入個案及84宗本地感染，其中16宗為源頭不明個案，68宗與其他個案相關，包63宗與歌舞群組相關。患者年齡介乎21個月至89歲，32男53女，其中25宗是由社區檢測中心找出；另外亦有逾60宗初步陽性個案。

昨日歌舞群組再多63人確診累計增至250人染疫，詳情即看：【下一頁】

另有16宗源頭不明個案，創3個多月以來新高，詳情即看：【下一頁】

特首林鄭月娥昨天（25日）發表施政報告，鑑於新冠肺炎疫情全球肆虐，林鄭指，中央政府為支持香港確保疫苗供應，已預留一定數量的內地研發或生產的疫苗供香港市民使用；另除要求高風險羣組接受強制檢測，本港或會再次推行大規模的社區檢測，務求達至「清零」目標，期望可早日符合恢復兩地人員往來的目標。詳情即看：【下一頁】

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

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記者：郭詩詩

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