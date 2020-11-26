【新冠肺炎】一田百貨短期推廣員初步確診　屯門店今停業棄置所有已開封食物

▲ 一田百貨短期推廣員初步確診

本港第四波疫情持續。一田百貨表示，一名短期推廣專櫃員工初步確診新冠肺炎，職員任職的屯門店今日(26日)將暫停營業進行深層清潔。

一田百貨於facebook宣布，屯門店11月26日休息一天。因公司接獲通知，一名早前曾於屯門店濾水器短期推廣專櫃任職員工初步確診新冠肺炎，為安全起見，屯門店將暫停營業，並由專業清潔公司進行全店深度清潔，亦會清潔所有貨品，並棄置所有已開封的食物。

一田百貨亦會安排屯門店所有員工作核酸檢測，確保安全後將會於11月27日重開。

本港新冠肺炎疫情急速惡化

本港11月25日新增85宗確診個案，除了1宗輸入個案，其餘84宗均為本地感染，源頭不明個案亦高達16宗。衞生署衞生防護中心晚上公布新增確診者居住大廈名單遍布18區，各區中產屋苑亦上榜，詳細18區確診個案居住大廈名單即睇【下一頁】

事實上，近日多源不明源頭都涉及多名家庭主婦及外傭。專家指，市民到街市買餸時務必小心，做好防疫9式保護自己。感染及傳染病專科醫生曾祈殷曾接受TOPick訪問指，包裝食品及超市街市的貨物都被很多人接觸過。他建議購買包裝食物後一定要進行消毒程序，詳情即睇【下一頁】

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責任編輯：林卓昕