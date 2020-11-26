【女人自強】商界女強人走出失婚陰霾當單親媽　因愛女一句「我無爸爸」甘願放下事業

▲ 潘嘉麗早年縱橫商界，離婚後獨力撫養兩個女兒，做好單親媽媽的角色。

女人自強自立，閃耀自己也照亮別人，當上媽媽後，仍能在家庭和職場獨當一面。非牟利慈善機構「愛・傳遞」創會主席潘嘉麗（Kitty）早年縱橫商界，從事服飾製造業逾20年，她離婚後獨力撫養兩個女兒，自信能走出失婚陰霾，做好單親媽媽的角色。可是女兒一句「我無爸爸」，令她決心放慢事業腳步，陪伴愛女成長，只因她們比一切都重要。

▲ 潘嘉麗走出失婚陰霾，靠著信仰重新檢視生命，尋回真正的自己。（黃建輝攝）

海外升學打破「女子無才便是德」

生於1960年代的商界女強人潘嘉麗在香港土生土長，家有3位兄長，當年父母忙於「山寨廠」生意，將她這個孻女交給別人湊。她在中四時立定決心到外國讀書，希望擴闊視野，不過思想傳統的父母深信「女子無才便是德」，於是她暪著父母申請加拿大的中學，成功獲取錄才告知他們。

父母非常反對，我就3日3夜睡在家門外冷巷，表明意志堅決。

潘嘉麗懇求爸爸讓她去外國讀書，作為提早給她的嫁妝，最終得到爸爸首肯。但信佛的媽媽提出求籤請神明指引，結果留在香港讀書求得中籤，去外國升學則是下籤。不識字的媽媽要女兒寫籤號去解籤，她悄悄把兩支籤對調，媽媽不服再次求籤，還是求得讓女兒去外國讀書。

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在加拿大無親無故，潘嘉麗隻身在當地完成高中11至12年級。中學畢業後，她跟隨兄長遠赴美國升學，在德州的休斯敦大學（University of Houston）修讀酒店管理學系，只因那時她被電視劇《狂潮》繆騫人飾演的酒店公關著迷。

接手家族事業攀高峰 遇婚姻低潮

1986年潘嘉麗畢業後回港，當時正值酒店業蓬勃，她輕易找到酒店營銷工作，只是做了一年左右便打理家族的服飾製造生意。

父母經營『山寨廠』起家，無人識英文，於是爸爸叫我返去幫手。

▲ 當年潘嘉麗設計自己的品牌「Tif Tiffy」，第一個時裝表演兩個女兒都踏上台板。（相片由受訪者提供）

她將僅4人的公司發展至超過千名員工的團隊，從事生產、市場營銷、產品設計、開發和銷售，還設計自家品牌，產品在美國著名百貨公司有售，如Bloomingdale、Lord and Taylor和Nordstrom。可是事業一帆風順的她未能兼顧家庭，與結婚12年的丈夫價值觀漸漸分歧。

那時丈夫要到北京工作，她原打算以半年時間結束香港的生意，再到北京會合丈夫，修補夫妻關係，可惜她未起行二人已離異。她坦言︰

我一直做好太太和媽媽的角色，離婚對我的打擊好大。

▲ 潘嘉麗希望女兒知道，世上沒有任何東西比她們更重要。（黃建輝攝）

離婚當單親媽 自信母兼父職

當時踏入青春期的11歲大女Stefanie受父母離婚影響，總是躲起來哭，性格內斂的她不願在人前表露負面情緒。潘嘉麗說女兒小時候就像小公主般無憂無慮，母女卻少有溝通，急性子媽媽遇上慢熱女兒難免擦出火花，「她愈不表達，我愈要迫她」。於是她踏出第一步先改變自己，給予女兒空間，才明白媽媽應學會忍耐。

離婚之時正值潘嘉麗事業的樽頸位，她投放在工作的時間更多，但仍自信能母兼父職，當一位稱職的單親媽媽。直至聽到7歲多細女Tiffany的一句說話，才令她重新看待家庭。

有一次朋友說細女面圓圓好有福，細女卻細聲回應『我無爸爸』，那一刻我好傷心……

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這句說話對她心如刀割，離婚是痛，更痛是不能給孩子健全的家庭。作為媽媽，她盡力把離婚對孩子的傷害減到最低，營營役役工作讓女兒過富足生活，這件事卻提醒她，女兒需要的是陪伴和關心。

痛定思痛陪女兒成長 尋回自我

當時她在內地設置兩間廠房，全盛時期約有3千名員工，然而她選擇在事業高峰退居幕後管理，並讀書自我增值，就在那時開始醉心九型人格。她減少工作時間，最重要是投放心思與女兒相處，做到「人在心在」。

我希望女兒知道，世上沒有任何東西比她們更重要。雖然爸爸不在身邊，但媽媽勇敢面對沒有放棄。

▲ 潘嘉麗教曉女兒3件事︰從小教態度；青少年教選擇；長大學會平衡，成為女兒的人生錦囊。（相片由受訪者提供）

兩個女兒已成年，28歲的大女Stefanie和23歲的細女Tiffany與母親感情深厚。在人生下半場，潘嘉麗選擇結束生意回饋社會，積極投入社會服務，先後創辦非牟利慈善機構「愛・傳遞」及社企「綠悠天」，支援自閉症孩子家庭，並為自閉症人士提供就業機會。

▲ 細女Tiffany在美國洛杉磯的大學畢業，回港未找工作，先在媽媽創辦的社企幫忙。（黃建輝攝）

轉眼十多年，潘嘉麗活出精彩的第二人生，失婚的傷痛早成過去，她對前夫亦沒怨懟，甚至感謝對方讓她及時醒覺。

我要多謝前夫，他的狠心及決絕令我重新檢視生命，尋回真正的自己。

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記者︰駱秀玲