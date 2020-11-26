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【踩過界II】曾與蘇皓兒同屆參加校花選舉　「翻版林夏薇」彭翔翎演輕度弱智少女演技獲讚

娛樂 11:42 2020/11/26

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熱門 施政報告2020 超市大搜查 防敏 港大藏屍案 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮

彭翔翎在劇集《踩過界II》飾演弱智女。

第29期無綫電視藝員訓練班畢業的彭翔翎（Janice），在昨晚（11月25日）劇集《踩過界II》飾演弱智女程可欣表演亮眼，獲觀眾讚賞。入行3年的彭翔翎曾打入《Yes!》雜誌舉辦的「第十二屆全港校花校草選舉2008」最後四強。

有「翻版林夏薇」之稱的彭翔翎，對演戲非常有熱誠，她覺得只要角色有發揮，不介意成TVB「御用閒角」 。

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彭翔翎表現亮眼。（《踩過界II》劇照）

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彭翔翎演技受注意

昨晚《踩過界II》劇情講述游泳教練許日東（徐榮飾）因13年前被指控謀殺弱智女生程可欣（彭翔翎飾）罪成而被判入獄。而彭翔翎所飾演的輕度弱智少女拿捏恰當，相當說服力。

彭翔翎早前出席《踩過界II》宣傳時在IG留言：「踩過界2我係Case人物之一#程可欣，導演拍之前叫我試下做比佢睇，做完佢話我做得太弱智，因為角色只係輕度弱智，諗左（咗）好耐點先可以做到輕度得黎（嚟）觀眾又會睇得出係弱智少女，最後我諗我做到掛..我諗...」

彭翔翎出席《踩過界II》宣傳。（彭翔翎IG）

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入行3年成「御用閒角」

有「翻版林夏薇」之稱的彭翔翎15歲曾參加《Yes!》雜誌所舉辦的「第十二屆全港校花校草選舉2008」，當時更順利成為最後四強。

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同屆的還有未能入圍的旅遊節目《3日2夜》主持鍾晴和劇集《那些我愛過的人》的蘇皓兒。

可惜彭翔翎際遇不如同屆的兩位校花，2018年，彭翔翎投考第29期無綫電視藝員訓練班，畢業後成為TVB基本藝人合約藝員，入行3年多以客串劇集為主。

彭翔翎與旦哥。（彭翔翎IG）

但醉心演戲的彭翔翎，不介意閒角收入微薄，接受傳媒訪問時表示，即使往後都以客串為主，也暫無轉行的打算。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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