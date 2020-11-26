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【新冠肺炎】金域檢驗向6名確診者誤發陰性結果短訊　醫管局就事件致歉

社會 10:30 2020/11/26

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熱門 施政報告2020 超市大搜查 防敏 港大藏屍案 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮

醫管局自7月起委託化驗承辦商金域檢驗為市民進行新冠病毒測試。（資料圖片）

醫管局自7月起委託化驗承辦商金域檢驗為市民進行新冠病毒測試，局方昨日（25日）收到承辦商通知，指在處理有關電話短訊的身份資料時出現偏差，事件涉及2,972名參與計劃的市民，當中有6宗個案的測試結果為陽性，但系統錯誤將其他人的陰性結果透過短訊通知有關病人。局方在知悉有關錯誤後，已即時與衞生署衞生防護中心聯絡，跟進該6名病人的情況。

發言人表示，由於所有測試結果陽性的個案，都會經由現有的通報機制個別向衞生防護中心通報，中心會通知有關病人及安排病人入院接受治療。局方已向衞生防護中心確認，6名病人早前已入院接受隔離治療，病人的治療沒有受影響，亦沒有延長病人逗留在社區的時間。

至於其餘早前接獲測試結果的市民，承辦商已發出短訊更正當中的身份資料，再次確認測試結果，經承辦商再次審核後確定當中並沒有陽性結果被錯誤通知為陰性的個案。

醫管局非常關注事件，已將事件通報個人資料私隱專員公署。局方已要求化驗承辦商全面檢視有關系統及修正錯誤，防止再發生類似事件。醫管局謹向受影響的市民致歉。

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責任編輯：陳子謙

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