【使徒行者3】跟張振朗自《踩過界》建立默契　蔡思貝被好友看穿心事感觸流淚【有片】

▲ 張振朗剖白感受令蔡思貝不禁落淚。

TVB劇《使徒行者3》的浩洋（張振朗飾）和阿兜（蔡思貝飾）為一對CP，現實中的張振朗和蔡思貝則是一對合作無間的好拍檔。二人早前為TVB受訪時，張振朗剖白對蔡思貝的感受，令蔡思貝感觸落淚。

經常拍住上的張振朗和蔡思貝默契十足，二人首次合作的劇集為《踩過界》，連同王浩信「三人行」引起觀眾注意。

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張振朗透露初次與蔡思貝合作時的感受，「她是一個很沒信心的人，在觀眾角度來看她好像是自信爆棚，其實不然。直到拍攝《使徒行者3》才覺得她的轉變很大，將自信演繹得......不是叫自信而是Charm。這種Charm會令觀眾覺得她成熟了很多、不同了很多、長大了很多，這是有經歷的人才會看見。」

蔡思貝聽到此開始眼濕濕，之後更不禁落淚，「《踩過界》是我們開竅的時候，我們所走的路線有點相似，因而令我們成為好拍檔。」

▲ 張振朗和蔡思貝於《踩過界》首度合作。（TVB截圖）

蔡思貝曾因負評而抑鬱

蔡思貝於2013年參加《香港小姐競選》獲得亞軍，其後以旁聽生身份參與第27期TVB藝員訓練班後入行。

初入行時的蔡思貝有不少負面新聞，令她一度覺得自己做甚麼也不好，怎樣都不合大家心意；又自覺很醜，更曾患上燥鬱症，有監製找她在《踩過界II》演醜角時，她覺很適合，卻想不到反而令觀眾再度接受自己。

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▲ （《使徒行者3》劇照）

蔡思貝這些年未有放棄演藝事業，且一直努力演好每個角色，終在2017年憑《踩過界》的趙正妹（癲姐）一角奪得「最受歡迎電視女角色」獎，漸漸獲得觀眾接納及讚賞，故思貝希望繼續多努力。